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Общество Здоровье, медицина В Канаде обнаружили загадочную болезнь мозга, при которой “люди глупеют на глазах”
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В Канаде обнаружили загадочную болезнь мозга, при которой “люди глупеют на глазах”

Виктория Христова Июл 5, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде обнаружили загадочную болезнь мозга, при которой “люди глупеют на глазах” отключены 78 Просмотров

Таинственное заболевание мозга, при котором «люди глупеют на глазах», обнаружено в Канаде.

Таинственное заболевание мозга, при котором «люди глупеют на глазах», обнаружено в Канаде.

Первые случаи странного заболевания были зафиксированы в 2013 году. У пациентов присутствовали признаки слабоумия и галлюцинации. Все заболевшие были не в состоянии выполнять простейшие действия, которые ранее они с легкостью делали практически ежедневно.

На сегодняшний день количество пациентов увеличилось в несколько раз, но врачи до сих пор не могут расшифровать природу заболевания.

Они отмечают, что болезнь имеет множество симптомов, которые проявляются довольно быстро. Человек начинает резко терять вес, у него появляется шатающаяся походка и скоротечно глупеет. В конце концов, болезнь вызывает атрофию мышц, и пациент оказывается в инвалидном кресле.

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