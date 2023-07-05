Канадские портовые рабочие пригрозили властям и всему миру

Забастовка портовых рабочих может иметь последствия как для экономики Канады, так и для всей мировой торговли, пригрозили в Международном профсоюзе портовых и складских работников (ILWU).

Забастовка портовых рабочих может иметь последствия как для экономики Канады, так и для всей мировой торговли, пригрозили в Международном профсоюзе портовых и складских работников (ILWU).

Забастовка затронет 7400 рабочих в более чем 30 портах Британской Колумбии, включая самый загруженный канадский порт в Ванкувере. Рабочие пытаются добиться от Ассоциации морских работодателей Британской Колумбии, улучшения условий работы и оплаты. Рабочих поддерживают другие профсоюзы Канады.

Переговоры ведутся уже несколько дней. По данным Ассоциации морских работодателей Британской Колумбии (BCMEA), одна из встреч длилась 33 часа, однако стороны не смогли прийти к согласию.

В Канадской торговой палате призвали правительство вмешаться, поскольку забастовка может стоить экономике страны до $5,5 млрд еженедельно. В ILWU, напротив, предостерегли власти страны от вмешательства в переговоры.