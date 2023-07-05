Федерация хоккея Канады назначила главой бывшего главу федерации кёрлинга

Преемника Скотта Смита на посту генерального директора и президента организации назвал председатель совета директоров федерации хоккея Канады Хью Фрейзе.

Преемника Скотта Смита на посту генерального директора и президента организации назвал председатель совета директоров федерации хоккея Канады Хью Фрейзе.

На пост главы Федерации хоккея Канады была назначена Кэтрин Хендерсон, которая до этого семь лет руководила ассоциацией кёрлинга Канады.

«У Кэтрин отличный послужной список и опыт, достаточный для того, чтобы возглавить нашу организацию в процессе её трансформации. С ней у руля мы уверены, что продолжим предпринимать шаги, необходимые для обеспечения того, чтобы хоккей был безопасным и инклюзивным видом спорта», — прокомментировал данное кадровое назначение Хью Фрейзе.

Сборная Канады была сильнее команды Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который состоялся 28 мая на «Нокиа-Арене» в Тампере.

При этом немецкая сборная дважды по ходу матча выходила вперед (0:1 и 1:2) после голов Джона-Джейсона Петерки (8-я минута) и Даниэля Фишбуха (34-я минута).

На это канадцы ответили пятью шайбами — в составе триумфаторов мирового первенства дубль оформил Сэмми Бле (11-я и 45-я минуты), по разу отличились Лоусон Круз (38-я минута, в большинстве), Тайлер Тоффоли (52-я минута) и Скотт Лотон (59-я минута, в пустые ворота).

Итоговый счет — 5:2, уверенная победа сборной Канады, которая в 28 раз в истории стала чемпионом мира по хоккею.