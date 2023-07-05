Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в Международный суд ООН

Иск в Международный суд ООН с просьбой начать разбирательство против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом подали Канада, Швеция, Украина и Великобритания.

Иск в Международный суд ООН с просьбой начать разбирательство против Ирана в связи со сбитым в 2020 году украинским пассажирским самолетом подали Канада, Швеция, Украина и Великобритания.

В результате аварии погибли все 176 человек на борту, сообщается в судебных документах.

Революционная гвардия Ирана сбила рейс «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Тегерана, что, по словам иранских официальных лиц, было «катастрофической ошибкой».

В своем заявлении в Международный суд, также известный как Всемирный суд, четыре страны заявили, что Иран нарушил «ряд обязательств» по так называемой Монреальской конвенции, направленной на обеспечение безопасности гражданских авиаперевозок.

Они заявили, что Иран не предпринял всех практически возможных мер для предотвращения крушения рейса PS752 и не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование и судебное преследование.

Большинство погибших в авиакатастрофе были гражданами четырех стран, которые создали координационную группу с целью привлечь Иран к ответственности.

Иран заявляет, что его силы случайно сбили самолет Boeing 737 в то время, когда напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном была высокой, а в окончательном отчете, опубликованном в 2021 году, обозначили, что инцидент произошел из-за смещения радара и ошибки оператора противовоздушной обороны.

Канада в то время заявила, что в докладе «не было попытки ответить на критические вопросы о том, что на самом деле произошло». Украина назвала это циничной попыткой иранских властей скрыть истинные причины крушения, которое, по ее словам, как она подозревает, было преднамеренным.