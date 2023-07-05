Суд обязал хозяйку квартиры заплатить 43 тысячи долларов незаконно выселенному жильцу

Хозяева большой квартиры обязали выселиться женщину, которая проживала в этой квартире долгие годы. Женщина подала в суд и выиграла его.

Монреальский Административный суд по жилищным вопросам Tribunal administratif du logement) принял решение о компенсации, которую должна выплатить хозяйка сдаваемой квартиры незаконно выселенной женщине. Общая сумма компенсации составила 43 тысячи долларов, из которых восемь тысяч — возмещение прямого ущерба, причинённого жильцу, а 35 тысяч — штраф за нарушение закона.

Подробности дела следующие: Семья Джудит и Джейкоба Баум (Judith, Jacob Baum) владеет в Монреале несколькими десятками квартир, сдаваемых в аренду. Эти квартиры находятся в разных частях города. В 2014 году владельцы квартиры, в которой проживала мадам Мариель Левин (Marielle Levine), предупредели женщину, что в квартире теперь будет проживать их дочь, в связи с чем та обязана съехать. По закону, владельцы имеют право выселить жильцов именно в таком случае — если жилое помещение будет занято прямым родственником. Квартира из семи комнат находится на улице Saint-Joseph Ouest, в престижном квартале Mile End. Женщина платила за неё 1350 долларов (в 2014 году).

Выселенная женщина, между тем, узнала, что на её место владельцы поселили нового жильца, не дочь хозяев. Цена же на квартиру увеличилась на 20%. Таким образом, мадам Левин поняла, что её выселили лишь ради увеличения прибылей (по закону, порог повышения цен устанавливает Суд по жилищным вопросам, точнее, он устанавливает рекомендуемое повышение, но, на практике, владельцу очень сложно выиграть процесс, если он не последовал рекомендациям и повысил цену гораздо больше рекомендуемой. А рекомендуемое повышение, как правило, бывает в размере 1-3 процентов. Как видим, повысить на 20% практически нереально, если не было капитального ремонта).

Суд рассмотрел дело, и судья Софи Ален (Sophie Alain) приняла решение наказать владельцев на крупную сумму. В ходе изучения представленных документов стало ясно, что по меньшей мере четыре раза владельцы выселяли жильцов под предлогом заселения в квартиру своих дочерей, но на самом деле квартиры тут же сдавались за гораздо большие цены. (У семьи Баум — владельцев, десять дочерей, так что им было легко указывать причину выселения).

Но хотя суд решение принял, владельцы, судя по всему, собираются подать апелляцию. Дело в том, что, по словам владельцев, суд не учёл того факта, что семикомнатная квартира была нужна жиличке только для того, чтобы содержать в помещении незаконную мастерскую по ремонту велосипедов. Если это правда, то дело принимает другой оборот. Но почему этот факт не был предъявлен владельцами квартиры во время рассмотрения иска, остаётся непонятным. Объяснением может стать пояснение, что, мол, люди не хотели подводить жиличку, которая занималась незаконным бизнесом, но всё равно логики мало.

В ближайшие недели нас ожидает, скорее всего, вторая серия процесса.