Ушла из жизни Дениз Бомбардье, символ квебекской общественной жизни последнего полувека

Кончина Дениз Бомбардье, имя которой знакомо всем квебекцам, талантливая журналистка, много сделавшая для формирования мнения квебекского общества.

4 июля, на восемьдесят третьем году жизни, скончалась одна из самых известных и обаятельных журналисток и общественных деятельниц Квебека Дениз Бомбардье (Denise Bombardier). Её унёс скоротечный рак — ещё в мае мадам Бомбардье вела свою колонку в Journal de Montréal, но затем она была вынуждена отправиться на лечение в больницу, и, к сожалению, врачи помочь ей не смогли.

Долгие годы Денис Бомбардье занималась политической журналистикой, часто идя наперекор модным течениям, а иногда возглавляя общественное движение.

Перечислять события, в формировании общественного мнения по отношению к которым она принимала участие, можно долго и много. Но Денис Бомбардье всегда бичевала тенденции, которые сегодня считаются правильными. Она не боялась резко, без вежливых обтекаемых формулировок, осуждать такие тенденции, никогда не скатываясь в ругань, но всегда приводя чёткие и логичные аргументы.

В своей последней хронике, опубликованной в мае, журналистка категорически выступила против требований некоторых мусульманских ассоциаций открыть молельные залы в учебных заведениях. Мадам Бомбардье напомнила, что речь о светских заведениях, а не о частных религиозных школах, где владельцы могут хоть всё помещение отдать под молитвы. Помнится, как уже более десяти лет назад публикации Дениз поставили точку в дискуссии о том, что женщины-мусульманки должны иметь право купаться в общественных городских бассейнах Квебека, не снимая свои одеяния, дабы не оголяться перед публикой. После её статей никакого позволения купаться в одежде дано не было. Она всегда выступала против браков между лицами одного пола, хотя не была гомофобкой.

Со взглядами Дениз Бомбардье можно было не соглашаться, можно было разделять их полностью или частично, но она стала символом национального духа Квебека. Долгие годы она считалась воплощением духа Мирной Революции, изменившей Квебек с 1960 года.

Бомбардье была одной из главных соратниц Люсьена Бушара — премьер-министра Квебека, инициатора референдума о сувернитете Квебека. Но она была в дружеских отношениях и с Брайаном Малруни, премьер-министром Канады, и с другими политиками разных направлений. Потому что Бомбардье никогда не путала личные отношения и политческие взгляды.

Дениз Бомбардье была награждена Орденом Почётного Легиона Франции — редчайший случай награждения жителя Квебека. Она писала и книги — как исследования (Дениз была доктором социологии, она защитила диплом в Сорбонне), так и романы. Наверно, самой популярной её книгой стало документальное-художественное исследовании «L’énigmatique Céline Dion » (« Загадочная Селин Дион»), социологическое исследование жизни самой популярной квебекской певицы.

После кончины мадам Дениз Бомбардье с соболезнованиями выступили премьер-министр Квебека Франсуа Лего и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Заявления сделали и лидеры всех политических партий Квебека