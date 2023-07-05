На дороге в Онтарио поросёнок чуть не устроил дорожную аварию и заблокировал движение

После наглой выдры, сорвавшей воскресное купанье горожан в городе Квебек, её примеру последовал не менее наглый онтарийский поросёнок, выскочивший на дорогу в нарушении всех правил движения.

Не успели мы рассказать о выдре-беспредельщице, которая забралась в общественный бассейн в центре города Квебек: Выдра срывает купание горожан в акватории городского порта Квебека, как пришла новость от соседей: – в Онтарио местная фауна, вдохновившись примером франкоязычных собратьев, решила тоже проверить на хрупкость местных жителей.

Под Оттавой, на шоссе 401, водитель частного автомобиля вдруг увидел перед собой розового поросёнка, который спокойно прогуливался по самому центру дороги. Водитель чуть было не сбил порося, увернувшись в последний момент. Хорошо, что дело происходило ранним утром, и движение не было интенсивным. Тем не менее, автомобилистам пришлось указывать друг другу на беспечное четвероногое, предупреждая всех об опасности столкновения.

Человек, который обнаружил поросёнка, тут же вызвал полицию, которая примчалась немедленно. После недолгой погони, бравые полицейские сумели изловить нарушителя (не сообщается, предьявили ли поросёнку обвинения и зачитали ли ему его права). Только после торжественного отлова зверя движение было восстановлено, а полицейские приступили к розыску владельцев беглеца.

Но так как владельцы найдены не были, а поблизости никаких поросячьих ферм нет, то, в конце концов, розового героя приютил один из местных полицейских, у которого есть небольшая ферма. Полицейский дал торжественное обещание заботиться о свинке, которая и так пережила стресс и чуть было не погибла под колёсами, так что поросёнок заслужил счастливую жизнь. Но так как ферма, владельцем которой является полицейский, находится около города Гренвиль, в Квебеке (рядом с Оттавой), то теперь поросёнок стал гордым жителем Квебека!