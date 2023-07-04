Монреальцы хотят доступное жилье. Застройщики предпочитают прибыль

В течение последних шести лет город Монреаль владел территорией бывшего ипподрома в западной части города. Власти города надеялись построить там « экомодельный ” район, который мог бы помочь разрешить жилищный кризис, но застройщики пока не проявили особого интереса.

В течение последних шести лет город Монреаль владел территорией бывшего ипподрома в западной части города. Власти города надеялись построить там « экомодельный ” район, который мог бы помочь разрешить жилищный кризис, но застройщики пока не проявили особого интереса.

Амбиции муниципальных властей обходятся дорого, говорит Пьер Буавен, президент и главный исполнительный директор частной инвестиционной компании Claridge. Бывший президент Монреаль Канадиенс является одним из руководителей ускорительной группы по оптимизации проекта ипподрома (GALOPH), роль которой заключается в разработке новой модели жилого комплекса для этого места.

Предыдущая модель, реализованная администрацией мэра Валери Планте, была невозможна для застройщиков, поскольку они не могли получать от нее прибыль. Из-за рыночных цен, стоимости строительства и нормативно-правовой базы субсидируемого жилья эта экономическая модель не могла работать, утверждает г-н Буавен.

По мнению некоторых критиков, администрация завода не разработала четкого плана по расширению общественной инфраструктуры, от которого зависит любое будущее строительство на территории ипподрома.

Это пример того, как трудно канадским городам помогать своим менее обеспеченным гражданам и отстаивать социальные ценности при одновременном удовлетворении потребности в строительстве нового жилья.

На своем веб-сайте город Монреаль заявляет, что хочет превратить будущий район Намюр-ипподром в экологически чистую среду обитания, ориентированную на активный и общественный транспорт, с наличием больших зеленых насаждений. В ближайшие годы она планирует построить там 12 500 единиц жилья.

Однако до сих пор городская администрация заключила только одно соглашение : на участке пересечения будет построено здание, в котором будет размещено от 200 до 250 полностью доступных единиц арендуемого жилья.

Осенью 2022 года город объявил тендер на продажу второго участка земли, но не получил ни одной заявки. Призыв включал требование иметь 60 % доступных квартир в течение как минимум 30 лет. Минимальная ставка составила 10 миллионов долларов.

Город требовал слишком многого, считает Монреальский экономический институт, аналитический центр правого толка. Если принять во внимание высокую цену земли и небольшое количество жилья по рыночной цене, которое мы сможем построить на ней, застройщикам очень сложно заработать на этом деньги, подчеркивает пресс-секретарь Рено Броссар. Соответственно, это их не интересует. И вместо того, чтобы иметь оживленный район с 6000 домами, у нас есть пустующий участок земли и никакого плана застройки в поле зрения.

В течение последних шести лет город Монреаль владел территорией бывшего ипподрома в западной части города. Она надеется построить там « экомодельный ” район, который мог бы помочь разрешить жилищный кризис, но застройщики пока не проявили особого интереса.

Амбиции муниципальных властей обходятся дорого, говорит Пьер Буавен, президент и главный исполнительный директор частной инвестиционной компании Claridge. Бывший президент Монреаль Канадиенс является одним из руководителей ускорительной группы по оптимизации проекта ипподрома (GALOPH), роль которой заключается в разработке новой модели жилого комплекса для этого места.

Предыдущая модель, реализованная администрацией мэра Валери Планте, была невозможна для застройщиков, поскольку они не могли получать от нее прибыль. Из-за рыночных цен, стоимости строительства и нормативно-правовой базы субсидируемого жилья эта экономическая модель не могла работать, утверждает г-н Буавен.

По мнению некоторых критиков, администрация завода не разработала четкого плана по расширению общественной инфраструктуры, от которого зависит любое будущее строительство на территории ипподрома.

Это пример того, как трудно канадским городам помогать своим менее обеспеченным гражданам и отстаивать социальные ценности при одновременном удовлетворении потребности в строительстве нового жилья.

На своем веб-сайте город Монреаль заявляет, что хочет превратить будущий район Намюр-ипподром в экологически чистую среду обитания, ориентированную на активный и общественный транспорт, с наличием больших зеленых насаждений. В ближайшие годы она планирует построить там 12 500 единиц жилья.

Однако до сих пор городская администрация заключила только одно соглашение : на участке пересечения будет построено здание, в котором будет размещено от 200 до 250 полностью доступных единиц арендуемого жилья.

Осенью 2022 года город объявил тендер на продажу второго участка земли, но не получил ни одной заявки. Призыв включал требование иметь 60 % доступных квартир в течение как минимум 30 лет. Минимальная ставка составила 10 миллионов долларов.

Город требовал слишком многого, считает Монреальский экономический институт, аналитический центр правого толка. Если принять во внимание высокую цену земли и небольшое количество жилья по рыночной цене, которое мы сможем построить на ней, застройщикам очень сложно заработать на этом деньги, подчеркивает пресс-секретарь Рено Броссар. Соответственно, это их не интересует. И вместо того, чтобы иметь оживленный район с 6000 домами, у нас есть пустующий участок земли и никакого плана застройки в поле зрения.

Бывший член городского совета Марвин Ротран, противник администрации завода, выражает свои сомнения по поводу того, что он называет утопическим видением муниципалитета. По его словам, это не привлечет застройщиков. г-н Ротран также обвиняет город в том, что он отпугивает частный сектор, ставя высокие цели, не принимая план развития инфраструктуры.

Администрация считает, что может диктовать промоутерам приказы, но те отворачиваются от нее, говорит он. Город отключен, Вот в чем реальность. Она не знает, как решить эти проблемы.

Придерживайтесь курса на социальное и доступное жилье

Для города Монреаль цели по доступному жилью не являются причиной задержки проекта ипподрома. Бенуа Доре, руководитель отдела жилищного строительства исполнительного комитета Монреаля, признает, однако, что застройщики хотят получить более комплексный план для этого сектора.

Город сформировал GALOPH в результате провала второго тендера. Его мандат состоит в том, чтобы представить новый бизнес-план для привлечения частных застройщиков и достижения социальных целей муниципалитета. Ожидается, что он будет представлен в начале 2024 года.

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Ольга Успенская

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