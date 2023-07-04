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Новости В Торонто пройдет выставка концертного мерча Бейонсе, приуроченная к ее туру Renaissance
Фото: polit.ru

В Торонто пройдет выставка концертного мерча Бейонсе, приуроченная к ее туру Renaissance

Виктория Христова Июл 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Торонто пройдет выставка концертного мерча Бейонсе, приуроченная к ее туру Renaissance отключены 29 Просмотров

Поп-икона Бейонсе организует выставку концертного мерча и реквизита, с которым она выступала в мировом туре Renaissance. Вещи стоимостью от 20 до 450 долларов будут представлены на третьем этаже магазина 50 Bloor Street West в Торонто.

Мерчандайз (мерч) – это одежда, аксессуары, сувениры и любые другие функциональные или просто красивые вещи с символикой бренда.

Поп-икона Бейонсе организует выставку концертного мерча и реквизита, с которым она выступала в мировом туре Renaissance. Вещи стоимостью от 20 до 450 долларов будут представлены на третьем этаже магазина 50 Bloor Street West в Торонто. Приобрести их можно будет с 5 по 11 июля.

Для проведения выставки артистка заключила договор с канадским ретейлером Holt Renfrew, которому принадлежит торговый центр. Экспозиция получила название Renaissance Flagship и включит в себя 21 товар. Среди реквизита — фирменная серебряная ковбойская шляпа артистки, худи Summer Renaissance, белая футболка с фотографией, сделанной на гастролях, лонгслив с обложкой альбома Renaissance в формате «зеленого экрана» и 80-страничный артбук Renaissance World Tour. Кроме того, можно будет купить эксклюзивную футболку с надписью We Shut This City Down, сделанную специально для фанатов в Торонто.

Генеральный директор Holt Renfrew Себастьян Пикардо сообщил, что очень рад сотрудничеству с Бейонсе.

На выставке также будут представлены 16 сценических нарядов артистки, посвященных каждой из песен в альбоме Renaissance. Мероприятие организовано Бейонсе в коллаборации с брендом Balmain. Совместно с этой компанией певица представит еще 4 эксклюзивных товара в стенах канадского торгового центра.

Напомним, последний альбом Бейонсе Renaissance вышел в 2022 году и принес ей 4 статуэтки «Грэмми». Сейчас исполнительница находится на гастролях в поддержку пластинки. Тур завершится 27 сентября в Новом Орлеане.

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