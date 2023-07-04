В Канаде растет число протестов родителей против ЛГБТ-мероприятий

Число протестов против мероприятий ЛГБТ значительно выросло за пять лет.

Число протестов против мероприятий ЛГБТ значительно выросло за пять лет.

Исполнительный директор Канадской сети по борьбе с ненавистью Эван Балгорд отметил, что за последние пять лет количество протестов возле школ выросло в геометрической прогрессии. CBC не говорит, о каких протестах идет речь, но упоминает о нескольких случаях срыва ЛГБТ-мероприятий в школах и уничтожения символики ЛГБТ.

В правозащитной группе ЛГБТК Egale сообщили, что в период с января по март 2023 года было зарегистрировано более 6400 случаев онлайн-протестов против ЛГБТК.

Как отмечает местная телерадиокомпания, ученики одной из школ Оттавы могли стать свидетелями столкновений протестующих против проведения ЛГБТ-парада с его участниками, а также сцен задержания людей полицией. Протестующие отбирали у участников парада символику и топтали ее.

Школьный совет округа Оттава Карлтон предложил в связи с этим запретить протесты вокруг школ. Попечитель школьного совета доктор Нили Каплан-Мирт предложила криминализовать протесты, нарушающие кодекс прав человека вокруг школ.

«Должен быть закон против [протестов возле школ], потому что мы защищаем учеников, сотрудников и всех членов сообщества от любой формы ненависти», — заявила она.

Подобные меры вызывают сомнения у граждан, которые опасаются, что наряду с запретами протестов против ЛГБТ, под действие такого закона могут попасть члены профсоюзов, проводящие акции за повышение заработной платы.