В Великобритании предложили «варку в мешке» как альтернативу похоронам. Кстати, она разрешена в Канаде

Новый вид похорон под условным наименованием «варка в мешке» предлагается британцам взамен классических похорон или кремации.

Новый вид похорон под условным наименованием «варка в мешке» предлагается британцам взамен классических похорон или кремации.

Издание подчеркивает, что новый вид утилизации тел предназначен для тех, кого не впечатляет перспектива сжигания в крематории или укладывания в «могилу, кишащую насекомыми».

Процесс растворения тела в мешке в воде с температурой 160°C, обработанной щелочью, станет доступен в Великобритании в конце 2023 года и является первым новым законным методом избавления от трупов после принятия Закона о кремации 1902 года. Метод также именуется ресомацией, аквамацией или щелочным гидролизом. Процедура длится около четырех часов.

Эта практика является законной в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке, где она была выбрана в честь архиепископа Десмонда Туту, который умер в прошлом году. Это также разрешено законом в Великобритании, но использовалось только в ограниченных испытаниях, направленных на проверку того, безопасно ли попадание полученного раствора в дренажную систему.

С углеродным следом, который, как утверждается, составляет примерно половину от газовой кремации, в процессе остаются только кости, которые затем измельчаются в порошок и возвращаются семье так же, как кремированный пепел.

Услуга будет предложена сначала на северо-востоке Англии, где бывший владелец похоронной конторы Джулиан Аткинсон установил необходимое оборудование. Полученная в результате такой варки субстанция будет сливаться в канализацию, на что уже получено официальное разрешение компании Northumbrian Water, причем не как сточные воды, требующие очистки, а как коммерческие отходы, то есть в чистом виде.

«Мы удовлетворены тем, что утилизация не повлияет на наши процессы очистки сточных вод», — заявили в водоканале.

Опрос показал, что почти никто из британцев не слышал об этой практике, но после того, как им объяснили, чуть менее трети (29%) заявили, что выбрали бы метод — также известный как ресомация, аквамация или щелочной гидролиз — для собственных похорон, если бы они были бы доступны.

Отдельным преимуществом нового метода является его «безопасность для окружающей среды» и экономия средств.

«Начав делать ресомацию доступной в Великобритании, Co-op предоставит людям еще один вариант того, как они могут покинуть этот мир, потому что в этом естественном процессе используется вода, а не огонь, что делает его более щадящим для тела и более щадящим для окружающей среды, — сказал Аткинсон. — Нам приятно видеть, что многие представители общественности осознают необходимость сокращения углеродного следа даже после смерти».

Профессор кафедры теологии и религии Даремского университета Дуглас Дэвис, назвал новый способ утилизации тел «сострадательным, практичным и гигиеничным обращением с телами после смерти».