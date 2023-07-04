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Новости Канадец, открывший магазин по продаже наркотиков, умер от передозировки
наркотики

Канадец, открывший магазин по продаже наркотиков, умер от передозировки

Виктория Христова Июл 4, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадец, открывший магазин по продаже наркотиков, умер от передозировки отключены 39 Просмотров

Передозировка наркотика стала причиной смерти Джерри Мартина, открывшего в Канаде магазин по продаже наркотиков после декриминализации их употребления.

Передозировка наркотика стала причиной смерти Джерри Мартина, открывшего в Канаде магазин по продаже наркотиков после декриминализации их употребления.

Утверждается, что 51-летний Мартин не употреблял наркотики последние 15 лет. Однако вскоре после открытия передвижного магазина он был арестован полицией.

Дело в том, что хотя в Британской Колумбии легализовали употребление наркотиков, включая тяжелые, продажа их по-прежнему незаконна. После ареста Мартин со своим юристом Полом Левином пытались добиться изменения закона о легализации наркотиков.

27 июня Мартина нашли без сознания и доставили в больницу. Анализ показал наличие наркотика в организме. Врачи сказали, что мозг наркомана пострадал и, скорее всего, мужчина не сможет восстановиться полностью. Семья приняла решение отключить системы жизнеобеспечения.

Декриминализация употребления наркотиков была осуществлена в Британской Колумбии по предлогом, что это может спасти жизни наркоманов. Это пилотный проект, рассчитанный на три года.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо утверждал, что легализация наркотиков в Канаде не планируется.

 

 

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