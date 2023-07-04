Госдеп США осудил поджог консульства Индии в Сан-Франциско

Поджог консульства Индии в Сан-Франциско, совершенный в ночь с субботы 1 июля на воскресенье, является уголовным преступлением

Поджог консульства Индии в Сан-Франциско, совершенный в ночь с субботы 1 июля на воскресенье, является уголовным преступлением, заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер 3 июля в своем Twitter-аккаунте.

«США решительно осуждают попытку поджога индийского консульства в Сан-Франциско в субботу. Вандализм или насилие в отношении дипломатических объектов или иностранных дипломатов в США является уголовным преступлением», — написал Миллер.

Напомним, 2 июля индийские сикхские сепаратисты, сторонники создания независимого государства Халистан на территории индийского штата Пенджаб, опубликовали в социальных сетях видео, где показана попытка поджечь здание консульства Индии в Сан-Франциско.

Частью видеорядя являлись новостные статьи, где рассказывалось о смерти лидера движения радикального движения «Отряд тигров Халистана» (Khalistan Tiger Force) Хардипа Сингха Ниджара, которого застрелили в июне в Канаде. Кадры сопровождались словами «насилие порождает насилие».

Это уже второй подобный акт за последние несколько месяцев. В марте на данное консульство также была совершено нападение. Тогда Нью-Дели выразил представителям США решительный протест в связи со случившимся.