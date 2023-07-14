Скоро будет счастье, или Включай новинки на eTVnet

Что хорошего появилось в архиве интерактивного ТВ eTVnet на этой неделе? Представляем пять новинок недели. Мы посмотрели и вам советуем!

Скоро будет счастье

Наташа Яковлева – настоящая “серая мышка”. На работе все ею помыкают, да и на личном фронте все безрадостно. От переживаний за счастье дочери у ее матери Нины недавно был сердечный приступ. Чтобы не расстраивать маму, Наташа обещает познакомить ее со своим молодым человеком через две недели. Наташе срочно приходится искать себе мужчину. На помощь приходит коллега Илона. Она преображает Наташу, водит по ресторанам и тренингам. Но скоромная девушка после таких перемен чувствует себя “не в своей тарелке”. К тому же Наташа не знает, что поисками счастья для нее Илона занимается совсем не по доброте душевной.

Пазл

В ходе расследования убийства своего начальника капитан Евгения Фирсова сталкивается с обратной стороной правоохранительных органов. Лучший в своем отделе следователь, она выходит на след крупнейшей преступной организации, но оказывается бессильной перед хаосом и беспринципностью, порожденными системой. Расследуя серию заказных убийств, Фирсова не идет на компромиссы и оказывается в эпицентре противодействия двух силовых структур. Под угрозу попадает не только ее карьера, но и жизнь.

Рая знает

Рая Полуйчик – девушка энергичная и активная. Она работает парикмахером в салоне эконом-класса и прекрасно разбирается в вопросах женской красоты. Правда, в личной жизни это ей совсем не помогает. Застав своего последнего ухажера в объятиях другой, Рая немедленно выставляет его вон. Однако долго горевать об очередном поражении ей не приходится. Рая узнает, что ее давний друг участковый Петров наконец-то получил должность следователя, а на его место прислали человека из другого города – скромного и интеллигентного Владимира Костюкова. Рая немедленно берет нового участкового под свое крыло.

Маша

Для Маши женское счастье – сын и работа. Но в жизни Маши внезапно появляется Алексей, и ее жизнь наполняется давно забытыми эмоциями и сердечными переживаниями. Однако сын Миша воспринимает маминого возлюбленного “в штыки”. Попытка Алексея объясниться с подростком приводит к безобразной драке, а позже Миша и вовсе пускается “во все тяжкие”. Маша встает перед выбором: быть счастливой с Алексеем и пойти на охлаждение отношений с сыном, или посвятить еще несколько лет воспитанию подростка, забыв про свою любовь.

Паромщица

Надя, Лева и их сын Костя переезжают из Москвы в родной городок Излучинск, чтобы начать новую жизнь. Престижная работа, роскошный новый дом – все складывается самым лучшим образом. Однако радужным планам не суждено сбыться. Ночью на пароме убит паромщик, и в его убийстве обвиняют Надю. Выйдя из тюрьмы, она понимает, что никакой прежней жизни у нее больше нет. Все в городе, включая ее собственного сына, ее ненавидят. У мужа новая семья. А единственная работа, которую теперь Наде могут предложить, – паромщица на том самом судне, которое сломало всю ее жизнь, разрушило семью и отняло самое дорогое – сына. Теперь Надя твердо намерена доказать свою невиновность, выяснить, кто ее подставил и вернуть сына.

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