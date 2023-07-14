Какое влияние окажет повышение ключевой ставки на ваши выплаты по ипотеке?

Банк Канады объявил в среду о ключевой ставке, и уже сейчас экономические прогнозисты ожидают дальнейшего повышения. Каковы будут последствия для выплат по ипотечным кредитам ?

Банк Канады объявил в среду о ключевой ставке, и уже сейчас экономические прогнозисты ожидают дальнейшего повышения. Каковы будут последствия для выплат по ипотечным кредитам ?

Как держатели ссуд с плавающей процентной ставкой, так и те, кто готовится продлить свою ипотеку, опасаются (очень) возможного дальнейшего повышения ключевой ставки.

Это создало бы дополнительное финансовое давление на владельцев, в то время как некоторые из них уже взяты за горло.

Давайте рассмотрим пример. В настоящее время основная ставка составляет 6,95 %. Для ипотеки на сумму 400 000 долларов США, амортизируемой в течение 25 лет, это эквивалентно ежемесячным платежам в размере 2789 долларов США.

Если Банк Канады повысит свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов в среду, а основная ставка увеличится на столько же до 7,20 %, это означает, что ежемесячные платежи по этим условиям ипотеки вырастут до 2851 доллара, что примерно на 60 долларов в месяц.

Это увеличение в дополнение к остальным девяти за последние месяцы.

Давайте рассмотрим пример этой ипотеки на 400 000 долларов. Если вы взяли такой заем во время пандемии, когда базовая ставка была минимальной на уровне 2,45% для ежемесячного платежа в размере 1782 долларов США, срок погашения вашей ставки истекает, и сегодня вам необходимо его продлить, ваш новый платеж составит 2789 долларов США. — увеличение более чем на 10%. 1000 долларов в месяц.

Столкнувшись с этим головокружительным скачком ставок, Вероник Карон, ипотечный брокер и менеджер группы по ипотечному кредитованию, предлагает заемщикам обратиться за помощью.

« Мы можем найти решения, чтобы попытаться облегчить их. Мы можем повторно открыть ипотеку и изменить срок погашения ” » – говорит она.

В конечном итоге ставки также должны в конечном итоге стабилизироваться и « начать снижаться в 2024 году », говорит брокер. Но на каком уровне ? « Это великое неизвестное»,-признает она.

В целом, эти неоднократные повышения процентных ставок ограничивают доступ к собственности, подчеркивает г-жа Кэрон.

Чтобы квалифицировать своих клиентов для получения ссуды, ипотечные брокеры должны применить « стресс-тест », напоминает она.

Другими словами, клиенты должны иметь возможность претендовать на более высокий вариант из двух: на основе ставки 5,25 % или предлагаемой ставки по ипотеке, к которой добавляется 2 процентных пункта.

« На данный момент это второй вариант, так как мы значительно превышаем 5,25 %. это сильно ограничивает возможности клиентов для маневра. Это приводит к значительному сокращению суммы, которую они могут занять», – подчеркивает ипотечный брокер.

Тем не менее, г-жа Кэрон дает несколько советов тем, кто хочет приобрести недвижимость, несмотря на сложные условия.

« Важно правильно выбрать своего кредитора не только по ставкам, которые он предлагает, но и по штрафам в случае повторного открытия ипотеки. Например, если вы выберете фиксированную ставку, а ставки тем временем снова упадут, может быть выгодно повторно открыть контракт, чтобы перейти к более низким ставкам, если штрафы не будут слишком высокими»,-говорит она.

Кроме того, брокер предлагает рассмотреть возможность приобретения plex, для которого « квалификация более гибкая», из-за дохода от аренды, который можно получить от него. « Это может быть стратегия доступа к собственности»,-говорит она.

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Ольга Успенская

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