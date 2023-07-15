KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Тяни, Сундук!». Премьера!

Видеотека Premier представляет спин-офф комедийной ленты «Зёма» — новый сериал под названием «Тяни, Сундук!». В центре внимания оказывается простой провинциальный парень по прозвищу Сундук, который вечно умудряется попадать во всевозможные передряги. На этот раз герой хочет решить проблему родной деревни Антоновки — загрязнение окрестностей строительным и бытовым мусором. С этой целью Сундук организовывает чемпионат по рыбалке, что привлекает особое внимание общественности и злит организатора той самой свалки. Теперь враг главного героя намерен любым способом его остановить, используя все методы: законные и не очень.

Видеотека START – Сериал «Чёрная весна»

Видеотека START предлагает посмотреть драматический сериал под названием «Чёрная весна». В центре внимания оказываются 17-летний Мел и его друзья Киса, Хенк и Гена. Герои проживают в небольшом приморском городке и ведут обычную для их возраста жизнь с тусовками после школы. Однажды у них появляются два настоящих дуэльных пистолета, и это переворачивает всё с ног на голову. Друзья открывают дуэльный клуб «Черная весна», который функционирует по собственным правилам. Он призван решить все их проблемы, помочь героям понять себя и разобраться в тайнах этого города. Только вот каждый поединок лишь приближает неизбежную трагедию.

Видеотека more.tv – Сериал «‎Домашнее поле» ‎

В видеотеке more.tv доступна для просмотра громкая спортивная драма «Домашнее поле» — адаптации норвежского сериала «‎На своем поле». В центре внимания оказывается провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб», который буквально перед началом важного сезона остаётся без тренера. Генеральный директор Антон Данин выход из положения, назначив на эту должность Елену Волкову — талантливую москвичку, которой удалось вывести свою предыдущую команду в Лигу чемпионов. Однако, несмотря на её успех, Елену ожидает в городе крайне холодный приём, ведь тут футбол до сих пор считается исключительно мужским видом спорта.

Видеотека START – Мультсериал «Приключения Ам Няма».

Невероятно добрый, красочный и весёлый мультсериал, который придётся по душе самым маленьким зрителям. Главный герой ленты – милый монстрик по имени Ам Ням. Его отличительной чертой является постоянное желание что-нибудь съесть. Особенно, когда речь заходит о сладком. Естественно, выбирая место жительства, он останавливается на доме маленького мальчика, ведь сладкое всегда есть там, где проживают дети. В каждой серии Ам Няму предстоит пройти массу испытаний, чтобы добраться до заветного лакомства, но ведь это так весело и занятно!

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9