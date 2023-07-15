Канадский Nutrien объявила о сокращении производства калия

Компания Nutrien Ltd. (TSX и NYSE: NTR) объявила сегодня о сокращении добычи на своем калийном руднике в Кори из-за потери экспортных мощностей

Компания Nutrien Ltd. (TSX и NYSE: NTR) объявила сегодня о сокращении добычи на своем калийном руднике в Кори из-за потери экспортных мощностей через терминал Neptune компании Canpotex в результате забастовки Канадского Международного союза портовых и складских работ (ILWU) в порту Ванкувера.

Nutrien ожидает, что EBITDA с поправкой на калийные удобрения за весь 2023 год упадет ниже нижнего предела предыдущего прогнозного диапазона из-за факторов, влияющих на офшорные продажи через Canpotex, включая забастовку ILWU, отключение терминала в Портленде и более низкие мировые цены на калий, чем ожидалось ранее. Компания представит обновленный прогноз на весь 2023 год, отражающий эти последствия, во время публикации результатов за второй квартал в среду, 2 августа 2023 года.

«Перебои в порту Ванкувера привели к прекращению производства на нашем калийном руднике в Кори, и, если это продлится, это также может повлиять на производство на других наших калийных рудниках в Саскачеване. Мы призываем стороны в этом споре прийти к скорейшему разрешению, чтобы предотвратить дальнейший ущерб канадской экономике», — сказал Кен Зейтц, президент и главный исполнительный директор Nutrien.