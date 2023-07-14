Верховный суд Канады не нашел доказательств безопасности вакцин от COVID-19

Доказательств безопасности вакцин от коронавируса для детей не обнаружил при рассмотрении апелляции Верховный суд Канады.

Доказательств безопасности вакцин от коронавируса для детей не обнаружил при рассмотрении апелляции Верховный суд Канады.

Суд рассмотрел апелляцию по судебному делу отца троих детей, который пытался оспорить необходимость вакцинации детей от коронавируса. Суд первой инстанции встал на сторону отца, однако позднее мать подала апелляцию в окружной суд, указывая, что вакцины одобрены министерством здравоохранения Канады. Дело рассматривается.

Ранее судья Верховного суда Ричард Т. Беннет, узнав от адвоката, что дети уже дважды переболели коронавирусной инфекцией без последствий, вынес решение в пользу отца и предложил ему привлечь экспертные мнения для оспаривания «чрезвычайно спорной» позиции, что вакцины от COVID-19 безопасные и эффективны.

«Беннетт пришел к выводу, что у него нет никаких доказательств того, почему органы общественного здравоохранения определили, что вакцины безопасны», — пишет газета. В решении суда оспариваются сообщения правительства о мерах по охране здоровья во время коронавирусной эпидемии и содержатся сомнения по поводу тенденций с СМИ по освещению этой тематики.

При этом судья пропустил постановление Апелляционного суда Онтарио, опубликованного практически одновременно с его решением, в котором говорится, что одобрение вакцин регулирующими органами должно восприниматься судьями как «сильный показатель безопасности и эффективности».

Напомним, в США эксперт по вакцинам Питер Хотез отказался от дебатов по поводу безопасности и эффективности вакцин от коронавируса, заявив, что наука не должна быть предметом дебатов.