Канадские докеры остановили забастовку, но последствия будут долгими

Предварительное соглашение, позволяющее начать работу портов, заключили «Ассоциация морских работодателей Британской Колумбии» (BCMEA) и «Международный союз портовых и складских служб».

Предварительное соглашение, позволяющее начать работу портов, заключили «Ассоциация морских работодателей Британской Колумбии» (BCMEA) и «Международный союз портовых и складских служб».

Соглашение сроком на четыре года подлежит ратификации обеими сторонами. Детали соглашения не разглашаются.

«BCMEA признает и сожалеет о значительном ущербе забастовки на экономику, бизнес, работников, клиентов и, в конечном счете, на всех канадцев», — говорится в пресс-релизе. «Мы должны вместе работать не только над восстановлением грузовых операций как можно быстрее и безопаснее, но и над восстановлением репутации крупнейших ворот Канады. Обеспечить стабильность и устойчивость цепочки поставок в будущем», — резюмирует BCMEA.

Забастовка портов Ванкувер и Принс-Руперт длилась 13 дней и нарушила контейнерные перевозки. Отгрузки зерна не прерывались.

Исполнительный директор Soy Canada Брайан Иннес, назвал новое соглашение является облегчением ситуации. В контейнерах экспортируются канадские бобовые, соя, специальные культуры и мясные продукты. «Это был еще один сбой в цепочке поставок, который подорвал наш экспорт и оказал реальное влияние на наших фермеров и экспортеров», — добавил Иннес.

За две недели эти два порта в контейнерах отгружают продуктов из сои на сумму около C$35 млн. Отгрузка стояла 13 дней. «Кое-что из этого мы, возможно, удастся компенсировать», — сказал Иннес.

«Долговременное влияние забастовки в том, что добавилась еще одна проблема в длинном списке проблем, с которыми сталкиваются наши клиенты», — добавил Иннес. Проблемы с цепочками поставок в Канаде вынуждают клиентов диверсифицировать поставщиков, подытожил директор Soy Canada.