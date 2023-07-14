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Новости Ипотечных кредиторов Канады предупредили о возросших рисках

Ипотечных кредиторов Канады предупредили о возросших рисках

Виктория Христова Июл 14, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ипотечных кредиторов Канады предупредили о возросших рисках отключены 30 Просмотров

Риски для ипотечных кредиторов Канады повышаются с ростом процентной ставки Банком Канады, утверждают эксперты и аналитики.

Риски для ипотечных кредиторов Канады повышаются с ростом процентной ставки Банком Канады, утверждают эксперты и аналитики.

Риски растут, поскольку большее число домовладельцев не выплачивают взносы вовремя. Главный банковский регулятор Канады, Управление суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI), 11 июля предложил ужесточить правила для кредиторов, чтобы предотвратить дефолты потребителей и отрицательную амортизацию (когда ежемесячных выплат не хватает для покрытия процентной составляющей кредитов и эта сумма добавляется к непогашенному кредиту).

«Риск определенно каждом повышении, потому что пр, вы никогда не знаете, когда это будет соломинка, которая сломает спину верблюду», — прокомментировал директор по инвестициям Purpose Investments Грег Тейлор. Отмечается, что в Канаде получатели кредитов должны каждые пять лет продлевать кредиты по преобладающим кредитным ставкам.

Согласно данным квартальной отчетности, показатели просрочки по ипотечным кредитам во всех банках Канады низкие.

 

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