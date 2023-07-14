Торнадо повредил более 100 домов рядом со столицей Канады

Не менее 125 домов было повреждено в результате прохождения мощного смерча в пригороде Оттавы

Не менее 125 домов было повреждено в результате прохождения мощного смерча в пригороде Оттавы, Баррхэвене, передается сообщение со ссылкой на пожарную службу Оттавы.

«Ущерб варьируется от сорванных крыш с домов, черепицы и обшивки до разбитых окон и поваленных деревьев», — заявил генеральный менеджер Оттавы по чрезвычайным ситуациям и защитным службам Ким Айотт во время пресс-конференции. Он отметил, что пострадал только один человек, у него легкая травма.

Оценка ущерба продолжается.

Отмечается, что первое предупреждение о торнадо было выпущено министерством окружающей среды Канады в 12:50.

Предупреждения о торнадо для Монреаля и прилегающих районов были отменены, но Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о возможном торнадо вдоль реки Святого Лаврентия между Монреалем и Труа-Ривьер.

Предупреждения действовали на большей части юго-запада Квебека. К счастью, жертв и разрушений нет.