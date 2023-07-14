Канада разморозила переговоры с Турцией об экспортном контроле

Канада разморозила переговоры с Турцией об отмене экспортного контроля.

Канада разморозила переговоры с Турцией об отмене экспортного контроля.

Речь идет об отмене экспортного контроля для беспилотников и оптического оборудования после того, как Анкара дала согласие на вступление Швеции в НАТО накануне саммита 11–12 июля.

В преддверии саммита НАТО, результаты которого стали неожиданностью даже для турецких политиков дома, Турция, уже добивавшаяся гарантий в отношении F-16 на переговорах с Вашингтоном, попросила, чтобы экспортный контроль Канады также был включен в заключительное обсуждение.

Турция стремилась к «пакетной сделке».

«Но Канада будет следить за результатами переговоров и решением, принятыми на саммите», — отмечает ряд изданий.

Самолеты ВВС Турции участвуют в обеспечении безопасности саммита НАТО в Вильнюсе, сообщили пресс-служба турецкого Министерства национальной обороны.

Отмечается, что с этой целью турецкие военные самолеты переброшены на базу в Германии. Их задачей в течение всего саммита НАТО выполнять наблюдательную функцию и выполнять задачи по дозаправке.