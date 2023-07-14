История монреальской коррупции. Древнее, но вечно юное явление…

Дело о коррупции в благотворительных фондах. Что показал стандартный аудит в 1875 году и как герои пояснили ситуацию.

Напомним очаровательный эпизод из канадской истории. В 1875 году известная британская медсестра и основатель ряда благотворительных фондов Флоренс Найтингейл посылает в Монреаль свою помощницу – бухгалтера с целью организации курсов медсестёр.

Дело благородное, о чём речь… Заодно бухгалтер должна провести и аудит монреальских больниц, указать на возможные недочёты, дать полезные советы, поискать пути сокращения расходов… Обычное дело…

Приехав в Канаду, посланница начинает вникать, как в богоугодных заведениях обстоят дела. Среди прочего изучает и финансовые документы. Доступ к ним дама получила, потому что фонд Флоренс Найтингейл и фонд Королевы Виктории финансируют монреальские лечебные учреждения. Никуда не денешься, приходится местному руководству бухгалтерские книги предьявить.

В первый же день проверки финансов глаза у аудитора лезут на лоб. И то, не первый год работает, такого не видела: Пожертвования уходят на бархатные шторы, на зимнюю обувь для руководящих работников, на ремонт их квартир, на оплату их личных конюшен и кучеров. На все недоуменные вопросы, у руководства больниц ответ простой – «Так ведь без обуви и сам заболеешь, это рабочая обвука, так ведь без транспорта никак так ведь в грязной квартире антисанитария, а потом микроб из квартиры попадает в больницу, приходится ремонтировать квартиры начальства на общественные средства, и не хочется, а надо!»

И тут аудитор доходит до гениальной графы: – больницы приобретают по 400-500 бутылок дорогого шампанского в месяц! Дорогого! Шампанского! За счёт благотворительного фонда! Да что ж это такое делается?

Глава больничного департамента Монреаля поясняет, не моргнув глазом: – «А как же! Мы ж о пациентах заботимся. Каждый больной получает перед операцией бутылку самого дорогого шампанского. Для поднятия духа! Если операция сложная, то и две бутылки. И знаете, помогает! Пациенты чувствуют себя гораздо уверенней и спокойней!»

Проверяющая обращает внимание на то, что фамилия продавца шампанского та же, что и фамилия главы департамента. «Ну, а как же, это мой родной брат, я ж должен быть уверен в качестве шампанского, а брат не подведёт!»

Заплакала тут бухгалтерша и уехала обратно в свой Лондон.

Гениально ведь! Каждому пациенту перед хирургической операцией — бутылка лучшего шампанского! «Три бутылки вина – выкинула в пропасть!» А вы говорите, коррупция…

Не скажу, счастливо ли продолжал жить руководящий персонал лечебных заведений, или люди богобоязненно раскаялись и в монастырь ушли, но Закон они не нарушили. Именно такие случаи и привели в конце концов к принятию соответствующих законов, которые закрыли лазейки. В 1908 году в Монреале была создана больница Святого Луки – первая бесплатная больница для всех. Финансировалась она городом и федеральной казной, пожертвования контролировались этими же инстанциями, места для злоупотреблений стало меньше. Хотя до сих пор нет-нет, да вскрываются случаи, хотя более изысканные, конечно.