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Gros-Morne
Парк Gros-Morne. Фотография FedevPhoto, iStock.

Национальный парк Gros Morne

Megan Jorgensen Июл 14, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Отдых, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм Оставить комментарий 84 Просмотров

Национальный парк Канады Gros Morne

Одно из увлекательнейших мест отдыха в Канаде – национальный парк Gros Morne, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Gros Morne National Park — большой национальный парк в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, на востоке Канады. Парк был основан в 1973 году и занимает площадь около 1805 квадратных километров. Парк Gros Morne входит в систему национальных парков Канады и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года.

Парк известен своими уникальными геологическими особенностями, такими как Tablelands, где обнажены породы мантии Земли – весьма редко встречающееся явление – как правило, породы мантии не выходят на поверхности нашей планеты. Именно изучение региона помогло ученым подтвердить теорию тектонических процессов земных плит, поскольку людям стали понятнны процессы, которые происходят в глубинах земной коры.

Пейзаж парка включает в себя величественные горы, глубокие долины, озера, водопады, высокие скалы и побережье Атлантического океана. В Gros Morne обитает множество видов дикой природы, включая оленей, лосей, медведей, лисиц, а также многие виды птиц и морских животных.

Парк предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений: походы по горам и тропам, кемпинг, каякинг, зимние виды спорта, а также исследование культурного наследия коренного населения и первых европейских поселенцев региона.

В парке имеются различные варианты проживания. Существуют места для кемпинга, включая оборудованные палаточные городки и дикий кемпинг для тех, кто хочет полностью погрузиться в природу. Некоторые из этих мест для кемпинга доступны только пешком или на каяках, что добавляет приключенческого духа вашему пребыванию.

Кроме того, в парке и в близлежащих населенных пунктах имеются отели, гостиницы, домики для аренды и другие варианты размещения, которые могут подойти тем, кто предпочитает более комфортные условия. Некоторые из этих мест предлагают великолепные виды на горы, озера и океан.

Важно помнить, что в пиковые периоды (летом и во время осенней листвы) места для размещения могут быть заняты, поэтому рекомендуется бронировать заранее.

Заметим, что прямых рейсов из Монреаля в близлежащий к парку город Deer Lake нет. Однако, можно долететь до парка с пересадкой в Сент-Джонсе или Галифаксе. Полёт из Монреаля до Сент-Джонса или Галифакса занимает около двух часов, но затем еще около часа придётся добираться до Deer Lake. С учетом времени на пересадку, проверку безопасности и ожидание, перелёт до парка может занять от 4 до 6 часов или даже больше в зависимости от расписания рейсов. После прибытия в аэропорт Deer Lake до национального парка Gros Morne можно доехать на автомобиле примерно за час.

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