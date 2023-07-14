Национальный парк Канады Gros Morne

Одно из увлекательнейших мест отдыха в Канаде – национальный парк Gros Morne, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Gros Morne National Park — большой национальный парк в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, на востоке Канады. Парк был основан в 1973 году и занимает площадь около 1805 квадратных километров. Парк Gros Morne входит в систему национальных парков Канады и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1987 года.

Парк известен своими уникальными геологическими особенностями, такими как Tablelands, где обнажены породы мантии Земли – весьма редко встречающееся явление – как правило, породы мантии не выходят на поверхности нашей планеты. Именно изучение региона помогло ученым подтвердить теорию тектонических процессов земных плит, поскольку людям стали понятнны процессы, которые происходят в глубинах земной коры.

Пейзаж парка включает в себя величественные горы, глубокие долины, озера, водопады, высокие скалы и побережье Атлантического океана. В Gros Morne обитает множество видов дикой природы, включая оленей, лосей, медведей, лисиц, а также многие виды птиц и морских животных.

Парк предлагает множество возможностей для отдыха и развлечений: походы по горам и тропам, кемпинг, каякинг, зимние виды спорта, а также исследование культурного наследия коренного населения и первых европейских поселенцев региона.

В парке имеются различные варианты проживания. Существуют места для кемпинга, включая оборудованные палаточные городки и дикий кемпинг для тех, кто хочет полностью погрузиться в природу. Некоторые из этих мест для кемпинга доступны только пешком или на каяках, что добавляет приключенческого духа вашему пребыванию.

Кроме того, в парке и в близлежащих населенных пунктах имеются отели, гостиницы, домики для аренды и другие варианты размещения, которые могут подойти тем, кто предпочитает более комфортные условия. Некоторые из этих мест предлагают великолепные виды на горы, озера и океан.

Важно помнить, что в пиковые периоды (летом и во время осенней листвы) места для размещения могут быть заняты, поэтому рекомендуется бронировать заранее.

Заметим, что прямых рейсов из Монреаля в близлежащий к парку город Deer Lake нет. Однако, можно долететь до парка с пересадкой в Сент-Джонсе или Галифаксе. Полёт из Монреаля до Сент-Джонса или Галифакса занимает около двух часов, но затем еще около часа придётся добираться до Deer Lake. С учетом времени на пересадку, проверку безопасности и ожидание, перелёт до парка может занять от 4 до 6 часов или даже больше в зависимости от расписания рейсов. После прибытия в аэропорт Deer Lake до национального парка Gros Morne можно доехать на автомобиле примерно за час.