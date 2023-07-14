14, 15 и 16 июля в Лавале пройдёт уже традиционный Седьмой Фестиваль Пива

Большой пивной праздник в Лавале – приглашаются все желающие. Хорошего пива много, хватит на всех, закуска прилагается! Городские автобусы для участников фестиваля бесплатны.

В Центре Природы (Centre de la Nature) Лаваля с 14 по 16 июля пройдёт Седьмой Фестиваль Пива (Festival des bières de Laval). Разумеется, кроме дегустации пива и возможности пообщаться с пивоварами больших и маленьких компаний, пораспрашивать их о тонкостях технологий и о возможностях устроится на работу, фестиваль – это концерты и театральные представления, это фокусники и танцоры, это певицы и певцы, это юмористы и чревовещатели – словом, в программе самые разные развления. И всё это разбавляется прекрасным пивом!

К тому же, в программе фестиваля и рассказы от пивоваров, и демонстрация процесса изготовления напитков (пива, сидра и других). Всего в фестивале участвуют около семидесяти квебекских пивоварен и пивзаводов, которые представляют сотни видов пива и сидра, так что выбор на самом деле большое.

С программой фестиваля можно ознакомиться на этой странице официального сайта Лавальского Фестиваля пива: festivaldesbieresdelaval.com/programmation

Когда проходит фестиваль:

Пятница, 14 июля с 12 до 23 часов

Суббота 15 с 11 часов до 23 часов

Воскресенье 16 июля с 11 часов до 19 часов.

На территорию Фестиваля запрещается проносить собственную еду, зато здесь много ресторанчиков, террас, киосков по продаже самой разной еды, и, разумеется, небольших пивных баров. Можно приносить собственные бокалы для пива, а можно при входе купить особые фестивальные сувенирные бокалы.

Цена одного входного билета 16 долларов, билет на все три дня – 28 долларов (плюс налоги). Цены на дегустацию пива варьируется от 3 до десяти долларов, в зависимости от политики соответствующей пивоварни. Дегустационный бокал – примерно от 200 миллилитров до поллитра. Продавцы принимают только наличные деньги, но в Центре Природы установлены автоматы, выдающие наличные деньги.

Обычные маршрутные автобусы будут бесплатно перевозить желающих посетить фестиваль – доказательством служит либо электронный входной билет, купленный на сайте фестиваля, либо браслет, который выдаётся при входе и который действителен все фестивальные дни. Кроме маршрутных автобусов выделяются специальные челночные автобусы от станции метро Montmorency и от пересечения улиц Parc и Garneau, которые будут перевозить участников на место проведения фестиваля и обратно. Эти маршрутки будут отправляться каждые полчаса, но первые отходят в 16 часов дня, когда на фестиваль ожидается самый большой приток публики.