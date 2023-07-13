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Экономика Недвижимость Что произойдет, если вы будете платить только проценты за свой дом?

Что произойдет, если вы будете платить только проценты за свой дом?

Olga Ouspenski Июл 13, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Что произойдет, если вы будете платить только проценты за свой дом? отключены 61 Просмотров

Некоторые канадцы продлили срок погашения своих ипотечных кредитов, и эксперты по недвижимости говорят, что это может привести к неопределенности при продлении.

Некоторые канадцы продлили срок погашения своих ипотечных кредитов, и эксперты по недвижимости говорят, что это может привести к неопределенности при продлении.

Амортизация относится к времени, необходимому для погашения ипотеки. Поскольку повышенные процентные ставки ударили по рынку жилья, некоторые люди продлили срок амортизации на несколько десятилетий и платят только проценты за свои дома.

Дэниел Вайнер, главный брокер DV Capital, сказал в интервью BNNBloomberg.ca В понедельник тенденция указывает на потенциальные риски дефолта и проблемы для некоторых покупателей.

По его мнению, держатели ипотечных кредитов с плавающей ставкой и фиксированными платежами приближаются или уже достигли своей начальной ставки, которая относится к случаям, когда ипотечный платеж домовладельца недостаточен для покрытия процентов, накопленных с момента их последнего платежа.

“Эти расширенные выплаты амортизации на самом деле являются лишь временным решением, которое, на мой взгляд, предотвращает дефолты по ипотечным кредитам”, – сказал он.

“Другими словами, если бы у кого-то была ипотека с регулируемой процентной ставкой, и каждый раз, когда эта основная ставка продолжала расти, и они были не в состоянии позволить себе эти выплаты по ипотеке, ипотека была бы в состоянии дефолта”.

По данным Управления финансовых институтов (OSFI), около 12% незастрахованных владельцев ипотечных кредитов покрывают только процентные платежи или амортизируют с отрицательным коэффициентом.

Согласно годовому отчету Канадского Имперского коммерческого банка за 2022 год, 26% его портфеля ипотечных кредитов на жилье имели срок погашения не менее 35 лет. Банк Toronto-Dominion Bank заявил в своем годовом отчете за 2022 год, что 25,2% его портфеля ипотечных кредитов на жилье составляли кредиты со сроком погашения не менее 35 лет.

Лия Златкин, ипотечный брокер и эксперт с LowestRates.ca , сказал в интервью с BNNBloomberg.ca что стоимость ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой растет в соответствии с повышением процентных ставок Банком Канады.

По ее словам, существует два типа ипотечных продуктов с переменной процентной ставкой: в одном случае ваш платеж меняется в соответствии со ставкой овернайт центрального банка, а в другом – со статическими платежами, когда человек платит точно такую же сумму каждую неделю.

По словам Златкина, при использовании продуктов со статическими платежами и переменной процентной ставкой платежи не увеличиваются вместе с процентными ставками, вместо этого меняется соотношение процентов к основной сумме кредита.

“Чтобы позволить вам выплачивать ту же сумму платежа и чтобы процентная ставка повышалась внутри этой суммы платежа, а основная сумма уменьшалась, ваша амортизация – или период времени, в течение которого вам необходимо вернуть эту ипотеку, – увеличивается”, – сказала она.

“Это расширяется для того, чтобы учесть тот факт, что вы выплачиваете меньшую сумму основного долга”.

Златкин сказал, что увеличенные сроки амортизации поднимают вопросы о том, как кредиторы будут справляться с ситуацией, когда ипотека подлежит продлению.

Исторически продление срока действия ипотеки всегда “было само собой разумеющимся”, сказала она, когда, если вы не могли договориться о более низкой ставке у другого кредитора, вы, как правило, могли получить продление у своего существующего кредитора. Но в ближайшие несколько лет может возникнуть неопределенность для тех, кто хочет продлить кредит, но не может добиться продления в своем текущем банке или сменить кредитора.

“Эти кредиторы могут быть не так готовы предоставить эти продления, или они могут квалифицировать вас во время продления, и если вы не соответствуете требованиям, они могут не выдать вам продление”, – сказал Златкин, добавив, что это произойдет в течение следующих трех-четырех лет.

По ее словам, канадцы обычно выплачивают свои ипотечные кредиты, и дефолты – редкость.

Она добавила, что большинство домов в Канаде предоставляют кредиторам хорошие возможности по соотношению цены и качества кредита, что, как правило, стимулирует банки продлевать ипотечные кредиты и помогать людям находить способы продолжать свои платежи.

“Они не хотят, чтобы многие люди оказались в состоянии дефолта, потому что тогда им придется продавать все эти дома. Что им от этого будет? Банк вряд ли захочет этого делать, если кто-то будет продолжать им платить”, – сказала она.

Однако в настоящее время существует неопределенность в отношении продления для людей “на пороге”, у которых соотношение кредита к стоимости жилья высокое или которые потенциально допустили дефолт по некоторым платежам, сказал Златкин. В результате у людей может быть меньше вариантов при ведении переговоров о продлении срока действия ипотеки.

“Если вы не пройдете квалификацию где-то еще, возможно, вам просто придется принимать то, что вам дают”, – сказала она.

Вайнер сказал, что заемщиков с хорошей капитализацией, которые выплачивают ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой, как правило, не беспокоят длительные периоды амортизации. Однако он сказал, что они понимают, что “бесплатная поездка” закончится, и им нужно будет “увеличить эти платежи или погасить основную сумму”.

“Но есть много людей, с которыми я разговариваю, (которые) понимают, что, когда наступит срок погашения их ипотеки и от них будут ожидать либо выплаты основного долга, либо увеличения этого ипотечного платежа, они не смогут позволить себе этот ипотечный платеж”, – сказал Вайнер.

По словам Вайнера, тем, кто не в состоянии оплатить свои платежи, возможно, потребуется изучить свои варианты, которые могут включать в себя такие вещи, как продажа своего дома, обратный выкуп или поиск альтернативного финансирования.

“В renewal это судный день, и мы собираемся посмотреть, смогут ли эти домовладельцы произвести свои платежи или нет”, – сказал он.

 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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