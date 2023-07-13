Что произойдет, если вы будете платить только проценты за свой дом?

Некоторые канадцы продлили срок погашения своих ипотечных кредитов, и эксперты по недвижимости говорят, что это может привести к неопределенности при продлении.

Некоторые канадцы продлили срок погашения своих ипотечных кредитов, и эксперты по недвижимости говорят, что это может привести к неопределенности при продлении.

Амортизация относится к времени, необходимому для погашения ипотеки. Поскольку повышенные процентные ставки ударили по рынку жилья, некоторые люди продлили срок амортизации на несколько десятилетий и платят только проценты за свои дома.

Дэниел Вайнер, главный брокер DV Capital, сказал в интервью BNNBloomberg.ca В понедельник тенденция указывает на потенциальные риски дефолта и проблемы для некоторых покупателей.

По его мнению, держатели ипотечных кредитов с плавающей ставкой и фиксированными платежами приближаются или уже достигли своей начальной ставки, которая относится к случаям, когда ипотечный платеж домовладельца недостаточен для покрытия процентов, накопленных с момента их последнего платежа.

“Эти расширенные выплаты амортизации на самом деле являются лишь временным решением, которое, на мой взгляд, предотвращает дефолты по ипотечным кредитам”, – сказал он.

“Другими словами, если бы у кого-то была ипотека с регулируемой процентной ставкой, и каждый раз, когда эта основная ставка продолжала расти, и они были не в состоянии позволить себе эти выплаты по ипотеке, ипотека была бы в состоянии дефолта”.

По данным Управления финансовых институтов (OSFI), около 12% незастрахованных владельцев ипотечных кредитов покрывают только процентные платежи или амортизируют с отрицательным коэффициентом.

Согласно годовому отчету Канадского Имперского коммерческого банка за 2022 год, 26% его портфеля ипотечных кредитов на жилье имели срок погашения не менее 35 лет. Банк Toronto-Dominion Bank заявил в своем годовом отчете за 2022 год, что 25,2% его портфеля ипотечных кредитов на жилье составляли кредиты со сроком погашения не менее 35 лет.

Лия Златкин, ипотечный брокер и эксперт с LowestRates.ca , сказал в интервью с BNNBloomberg.ca что стоимость ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой растет в соответствии с повышением процентных ставок Банком Канады.

По ее словам, существует два типа ипотечных продуктов с переменной процентной ставкой: в одном случае ваш платеж меняется в соответствии со ставкой овернайт центрального банка, а в другом – со статическими платежами, когда человек платит точно такую же сумму каждую неделю.

По словам Златкина, при использовании продуктов со статическими платежами и переменной процентной ставкой платежи не увеличиваются вместе с процентными ставками, вместо этого меняется соотношение процентов к основной сумме кредита.

“Чтобы позволить вам выплачивать ту же сумму платежа и чтобы процентная ставка повышалась внутри этой суммы платежа, а основная сумма уменьшалась, ваша амортизация – или период времени, в течение которого вам необходимо вернуть эту ипотеку, – увеличивается”, – сказала она.

“Это расширяется для того, чтобы учесть тот факт, что вы выплачиваете меньшую сумму основного долга”.

Златкин сказал, что увеличенные сроки амортизации поднимают вопросы о том, как кредиторы будут справляться с ситуацией, когда ипотека подлежит продлению.

Исторически продление срока действия ипотеки всегда “было само собой разумеющимся”, сказала она, когда, если вы не могли договориться о более низкой ставке у другого кредитора, вы, как правило, могли получить продление у своего существующего кредитора. Но в ближайшие несколько лет может возникнуть неопределенность для тех, кто хочет продлить кредит, но не может добиться продления в своем текущем банке или сменить кредитора.

“Эти кредиторы могут быть не так готовы предоставить эти продления, или они могут квалифицировать вас во время продления, и если вы не соответствуете требованиям, они могут не выдать вам продление”, – сказал Златкин, добавив, что это произойдет в течение следующих трех-четырех лет.

По ее словам, канадцы обычно выплачивают свои ипотечные кредиты, и дефолты – редкость.

Она добавила, что большинство домов в Канаде предоставляют кредиторам хорошие возможности по соотношению цены и качества кредита, что, как правило, стимулирует банки продлевать ипотечные кредиты и помогать людям находить способы продолжать свои платежи.

“Они не хотят, чтобы многие люди оказались в состоянии дефолта, потому что тогда им придется продавать все эти дома. Что им от этого будет? Банк вряд ли захочет этого делать, если кто-то будет продолжать им платить”, – сказала она.

Однако в настоящее время существует неопределенность в отношении продления для людей “на пороге”, у которых соотношение кредита к стоимости жилья высокое или которые потенциально допустили дефолт по некоторым платежам, сказал Златкин. В результате у людей может быть меньше вариантов при ведении переговоров о продлении срока действия ипотеки.

“Если вы не пройдете квалификацию где-то еще, возможно, вам просто придется принимать то, что вам дают”, – сказала она.

Вайнер сказал, что заемщиков с хорошей капитализацией, которые выплачивают ипотечные кредиты с переменной процентной ставкой, как правило, не беспокоят длительные периоды амортизации. Однако он сказал, что они понимают, что “бесплатная поездка” закончится, и им нужно будет “увеличить эти платежи или погасить основную сумму”.

“Но есть много людей, с которыми я разговариваю, (которые) понимают, что, когда наступит срок погашения их ипотеки и от них будут ожидать либо выплаты основного долга, либо увеличения этого ипотечного платежа, они не смогут позволить себе этот ипотечный платеж”, – сказал Вайнер.

По словам Вайнера, тем, кто не в состоянии оплатить свои платежи, возможно, потребуется изучить свои варианты, которые могут включать в себя такие вещи, как продажа своего дома, обратный выкуп или поиск альтернативного финансирования.

“В renewal это судный день, и мы собираемся посмотреть, смогут ли эти домовладельцы произвести свои платежи или нет”, – сказал он.

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