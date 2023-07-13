Парламент Канады рекомендует разработать стратегию в отношении индустрии блокчейнов

В отчете комитета Палаты общин Канады рекомендуется, чтобы страна «признала блокчейн как новую отрасль» и предприняла все необходимые шаги. По его словам, необходимо предпринять много шагов.

В отчете комитета Палаты общин Канады рекомендуется, чтобы страна «признала блокчейн как новую отрасль» и предприняла все необходимые шаги. По его словам, необходимо предпринять много шагов.

Отчет был выпущен Постоянным комитетом Палаты общин Канады по промышленности и технологиям после исследования, в ходе которого было проведено пять встреч, где выступили многочисленные свидетели и представили краткие отчеты. В итоговом отчете описываются варианты использования блокчейна, включая использование криптовалюты, цепочки поставок, государственный сектор, а также финансовые инновации, не связанные с криптовалютой.

«Канада бьет выше своего веса» в инновациях блокчейна и предпринимательских способностях, сказал один из свидетелей комитета. В 2021 году 2,5% крупных предприятий в Канаде использовали блокчейн, в то время как среди малых и средних предприятий — менее 1%. По оценкам свидетелей, в 2020 году в индустрии блокчейнов было занято 16 000 канадцев, а по оценкам свидетелей, в криптовалютных компаниях в 2022 году работало 13 000 канадцев.

Со ссылкой на свидетелей в отчете говорится, что «платформы для торговли криптовалютой в достаточной степени регулируются, чтобы защитить потребителей от рисков, наблюдаемых на иностранных платформах». Это способствовал крах канадской торговой платформы QuadrigaCX в 2019 году, который побудил регуляторов к действиям.

«Этот повышенный интерес со стороны канадских регулирующих органов в целом соответствует событиям в других юрисдикциях», – говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что, хотя широкомасштабные проблемы привлекли наибольшее внимание средств массовой информации, потребители, стремящиеся выйти на рынок криптовалют в небольших масштабах, также часто становятся мишенью злоумышленников.

Комитет Палаты общин говорит, что блокчейн может создать «значительные долгосрочные возможности для экономики и создания рабочих мест в Канаде», но эксперты говорят, что Оттаве предстоит проделать большую работу, если она хочет использовать потенциал технологии и избежать недостатков.

В отчете Канаде рекомендовалось «признать» роль блокчейна в стране, что, в свою очередь, привело к еще 15 рекомендациям. В отчете говорится, что необходимо больше ясности в регулировании, и правительству следует сформулировать национальную стратегию совместно с участниками отрасли. В отчете, в частности, упоминается регулирование стейблкоинов, отмечая, что даже свидетели комитета не могут прийти к единому мнению относительно того, являются ли стейблкоины ценными бумагами.