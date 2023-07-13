Экоактивисты нашли бомбы замедленного действия в Канаде

Экоактивисты бьют тревогу из-за скважин для добычи нефти и газа в провинции Альберта, называя их бомбой замедленного действия.

Экоактивисты бьют тревогу из-за скважин для добычи нефти и газа в провинции Альберта, называя их бомбой замедленного действия. Каждая такая скважина за 20 лет выделяет смесь парниковых газов (ПГ), которая наносит «урон» атмосфере в 86 раз больше, чем тот же объем только углекислого газа.

Спор о воздухе уберем в сторону — он для Греты и ее противников. А вот проблема незакрытых скважин в Канаде — это уже интереснее. По состоянию на 2022 год их насчитывалось 120 тыс. единиц (в 2010-м было 10 тыс.).

С 2010 года в Альберте количество бездействующих скважин быстро увеличилось, а после 2014 года рост стал повальным. Многим стало невыгодно продолжать добычу из-за упавших цен на нефть.

В соответствии с принципом «загрязнитель платит», закрепленным в канадском законодательстве, компании должны платить за закупорку скважин и очистку прилегающей территории, но пока нет крайнего срока для завершения этих работ. В итоге скважины продаются, их консервирование откладывается на потом, а когда мелкая компания, купившая установку, банкротится, начинается бюрократический кошмар в стиле «а кто же должен платить?».

Какое бы решение не приняли политики Канады, оно не будет приятным — либо «за хвост» возьмут нефтянку страны, причем тех, кто вообще не несет ответственности за брошенные скважины, либо за все будут платить налогоплательщики.