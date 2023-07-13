Экоактивисты нашли бомбы замедленного действия в Канаде

Экоактивисты бьют тревогу из-за скважин для добычи нефти и газа в провинции Альберта, называя их бомбой замедленного действия.
Экоактивисты бьют тревогу из-за скважин для добычи нефти и газа в провинции Альберта, называя их бомбой замедленного действия. Каждая такая скважина за 20 лет выделяет смесь парниковых газов (ПГ), которая наносит «урон» атмосфере в 86 раз больше, чем тот же объем только углекислого газа.
Спор о воздухе уберем в сторону — он для Греты и ее противников. А вот проблема незакрытых скважин в Канаде — это уже интереснее. По состоянию на 2022 год их насчитывалось 120 тыс. единиц (в 2010-м было 10 тыс.).
С 2010 года в Альберте количество бездействующих скважин быстро увеличилось, а после 2014 года рост стал повальным. Многим стало невыгодно продолжать добычу из-за упавших цен на нефть.
В соответствии с принципом «загрязнитель платит», закрепленным в канадском законодательстве, компании должны платить за закупорку скважин и очистку прилегающей территории, но пока нет крайнего срока для завершения этих работ. В итоге скважины продаются, их консервирование откладывается на потом, а когда мелкая компания, купившая установку, банкротится, начинается бюрократический кошмар в стиле «а кто же должен платить?».
Какое бы решение не приняли политики Канады, оно не будет приятным — либо «за хвост» возьмут нефтянку страны, причем тех, кто вообще не несет ответственности за брошенные скважины, либо за все будут платить налогоплательщики.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!