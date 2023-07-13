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Бойкот бойкотом, а жить-то как-то надо? Трюдо покупает рекламу в Фейсбуке и Инстаграме

Правительство Канады и Квебека призывают не покупать рекламу у Мета. Но одно дело 0 призывать, а другое самим действовать.

Как и предсказывали и мы, и наши читатели, несмотря на торжественные и грозные обещания политиков, городских властей, крупных квебекских и канадских компаний бойкотировать компанию Мета – хозяйку Фейсбука и Инстаграм и тем самым наказать врагов, а может, и разорить их, все эти обещания оказались не просто пшиком, а вызывают ехидный смех.

Дело в том, что сам Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, продолжает покупать рекламные площадки в Мета, рассказывая о деятельности возглавляемого им правительства. И это несмотря на то, что именно правителсьтво Канады инициировало кампанию бойкота. Рекламу у Мета покупает и правящая партия Канады (та самая, которая грозно вещала о невозможности сотрудничать с Марком Цукербергом и его Метой). Рекламу покупает и город Квебек – а, напомним, правительство Квебека пошло даже дальше правительства Канады и поклялось, что ноги и руки Квебека не будет в Мете.

Всего за последнюю неделю (с 5 по 12 июля) только Либеральная партия Канады, согласно подсчётам экспертов, опубликовала не менее дюжины рекламных объявлений в Мета. А на странице Джастина Трюдо в Мета можно насчитать 26 рекламных сообщений, предназначенных для распространения в Фейсбуке и Инстаграме. Что касается столицы Квебека, то мэрия города закупила не менее 12 новых рекламных публикаций на Мета.

Удивительно даже не то, что оказались просто пшиком все заявления о солидарности со средствами массовой информации, которые подпали под запреты Мета на публикацию новостей из Канады в связи с новым законом С-18 об обязательной выплате роялти всем авторам новостей, если эти новости опубликованы на сайтах. Удивительно, что первыми нарушителями стали те же организации и те же лица, которые встали в первых рядах протестующих против ограничений, наложенных Мета и на словах решили защищать свободу печати и права журналистов и газет.

Но ситуация понятная и простительная – одно дело бить себя в грудь и грозить наказать душителей свободы слова, другое дело собственный карман, пополнять который без рекламы сложно, а где ж лучше всего зарабатывать? На Мета! “Не виноватые мы, они сами хорошие условия предлагают” – вопиют соотетветствующие заинтересованные личности и учреждения.

Но призыв бойкотировать Мета в Квебеке никто не отменял, так что малым и средним предприятиям рекомендуется внять призывам правительства и присоединиться к бойкоту.

Но надо признать, чо ни Квебекский Блок, ни Новая-Демократичекая партия не нарушили пока свои обещания уйти из Мета. Что есть, то есть.