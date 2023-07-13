“Зубы дракона”: В Квебеке на дорогах и улицах появится новая разметка?

В Европе внимательно следят за результатами психологического эксперимента – дорожное покрытие раскрашивается в форме “драконьих зубов”. Квебек готов последовать примеру?

Умная голова придумала новый подход к дорожной разметке – как видно из иллюстрации к статье, дорожные службы стали делать разметку в виде так называемых “драконьих зубов”. Иначе говоря, по бокам полосы наносятся белые треугольные знаки, расположенные примерно в метре друг от друга. По мнению авторов нововведения, такая разметка должна оказывать сильное психологическое влияние на водителей, действовать на их подсознание, как бы предупреждая об опасности быстрой езды (на самом деле, уровень опасности при движении по такой улице не меняется) и вынуждать их снижать скорость своей машины.

Судя по первым результатам, показанным в Испании, где уже внедряется это новшество, водители действительно начинают вести себя осторожней и внимательней, причём, как оказалось, чем автомобиль больше по размерам, тем водитель начинает действовать более аккуратно, снижая скорость в значительных пределах.

Дело в том, что при поездке по такой улице, между “зубами дракона”, создаётся впечатление того, что улица на самом деле уже, чем она есть. А раз дорога узкая, то водитель пытается снизить возможность аварии. Если водитель помнит о том, что перед ним лишь иллюзия узкой дороги или же если ему надо обогнать впереди идущий транспорт, и он “вспоминает”, что речь об иллюзии, он спокойно увеличивает скорость, а затем, вернувшись на полосу, вновь отвлекается от мыслей о ширине проезда и вновь снижает скорость. Речь, как видим, лишь о подспудной психологии.

Хотя первые результаты эксперимента весьма обнадеживающие – средняя скорость в тех регионах, где “зубы дракона” установлены, значительно снизилась, а число аварий уменьшилось, но пока окончательные выводы делать рано – есть сомнения в том, насколько долговременно влияние на психологию водителя – если пока водитель подсознательно опасается чего-то и скидывает скорость, не привыкнет ли он через пару месяцев в такой разметке и не вернётся ли к беспечной езде? Хотя психологи считают, что такого не случится, но всё же эксперимент не завершён. Но Франция уже объявила, что, скорее всего, возьмёт новый способ на вооружение. Остальные европейские страны, устами представителей дорожной полиции, тоже относятся к методу благосклонно.

Последует ли Квебек примеру европейцев? Пока представители полиции не дают чёткий и категорический ответ, но и отрицают возможность того, что и на наших дорогах в ближайшие месяцы или же в ближайший год появятся зубы дракона, “сужающие” полотно и заставляющие нарушителей ПДД снижать скорость до минимума!