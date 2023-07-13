В Канаде построят Центр наследия инуитов

Датская архитектурная студия Dorte Mandrup была объявлена победителем международного конкурса на проектирование нового Центра наследия инуитов на территории Нунавута, на северной окраине Икалуита.
Ожидается, что строительство будет завершено в 2027 году. Масштабный проект будет способствовать повышению осведомленности об инуитской культуре.
Помимо выставочных площадей, в центре разместятся кафе, мастерская, природоохранная лаборатория, магазин, детский сад, общежитие и офисы, а также он соединится с большой открытой площадкой, где можно заняться традиционными видами деятельности, такими как резьба по дереву, изготовление каяков, инструментов и сбор ягод.
Для Центра наследия инуитов в Нунавуте студия Dorte Mandrup объединила усилия с Guy Architects, LEES + Associates, аджелийцем Алленом Рубели, EXP, Пажо Морелем, Altus Group и консультантами по коренным народам Киртом Эжесиаком и Александром Флаэрти.
Ландшафт и движение снега и ветра определяют дизайн здания. Черпая вдохновение в узорах, образованных в сугробах преобладающим ветром калутоканик, который долгое время служил естественной системой ориентирования для инуитов, здание врезается в скалистый склон холма с видом на Икалуит. Он повторяет изгибы и продольные особенности обширной местности.