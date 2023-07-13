Маск создаст компанию по разработке искусственного интеллекта

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск объявил о создании новой компании. Она будет заниматься изучением и разработкой искусственного интеллекта.

Основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск объявил о создании новой компании. Она будет заниматься изучением и разработкой искусственного интеллекта.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Уже начал функционировать сайт компании. Там сообщается, что работать над проектом будут экс-сотрудники Google, Microsoft, а также других фирм из технологической сферы. По словам Маска, в пятницу, 14 июля, в в Twitter Spaces состоится брифинг, на котором миллиардер вместе с коллегами расскажет подробнее о новой компании.

На странице xAI в Twitter пока только один пост. «Какой самый фундаментальный вопрос, на который пока нет ответа?» — спрашивает компания подписчиков.

На сайте xAI говорится, что компания не входит в X Corp Маска, но будет тесно работать с Twitter, Tesla и другими компаниями, чтобы «достичь прогресса в своей миссии».

В штате xAI — разработчики, которые сотрудничали с компаниями DeepMind, Google Research, Microsoft Research, Twitter и Tesla, в том числе занимались разработкой чатботов GPT-3.5 и GPT-4 и системы искусственного интеллекта AlphaCode. На сайте также указано, что компания нанимает на работу исследователей и разработчиков.

Маск — самый богатый человек в мире, его состояние оценивается в $245,3 млрд, следует из данных Forbes Real-Time.