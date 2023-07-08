KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают вашему вниманию огромное количество качественных разножанровых фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, которые обязательно вам понравятся!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание в видеотеках на следующие премьеры:

Видеотека more.tv – Сериал «Библиотекарь». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новый сериал «Библиотекарь» по бестселлеру Михаила Елизарова с Никитой Ефремовым в главной роли. Его персонаж – актёр-неудачник по имени Алексей. Герой узнаёт, что его отца убили при крайне странных обстоятельствах. В родной город он отправляется лишь для похорон и решения вопросов с квартирой, но Алексей невольно оказывается втянут в невероятные приключения и опасные испытания. Оказывается, что, по мнению местных жителей, книги забытого писателя Громова имеют некие волшебные свойства. Каждая из его книг даёт владельцу определённые качества: силу, радость, ярость, память. Секретный мир читателей книг Громова разделён на Библиотеки, каждая из которых охотится за его творениями, не гнушаясь убийством конкурентов. Алексею приходится присоединиться к одной из Библиотек, чтобы открыть для себя тайны своей семьи и раздобыть самую редкую книгу – книгу Смысла.

Видеотека START – Сериал «Жиза»

Видеотека START радует зрителей сериалом под названием «Жиза». В центре внимания оказываются 15-летние Якут и Полина, воспитанники детского дома, в котором царит беззаконие, насилие и поборы. Полина – самая красивая девочка в классе, мечтающая о карьере актрисы. Якут – сын полицейского, которого отправили в тюрьму. Вместе они решают взять судьбу в свои руки: герои крадут немалую сумму у местных преступников и сбегают с детдома.

Видеотека Premier – Фильм «Солнце на вкус». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый фильм «Солнце на вкус». Картина повествует о 12-летнем мальчике по имени Тимур, который приезжает на каникулы в Узбекистан, чтобы наведать дедушку. Уже в первый вечер среди кучи давнего хлама в дедушкином сарае Тимур находит таинственный медальон с непонятными символами. Оказывается, что найденный предмет может служить ключом к древним сокровищам Бухарского эмира. Теперь юному герою необходимо отыскать путь к таинственным Часам Мудрецов, попасть в лабиринт времени (и успешно из него выбраться), а также спасти всю свою семью.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Три кота»

Этот по-настоящему добрый мультсериал расскажет об увлекательной жизни трёх маленьких котят. Любознательные Коржик, Карамелька и Компот каждый день узнают что-то новое и сталкиваются с поначалу неизвестными им ситуациями. Герои учатся выражать свои эмоции, оказывать поддержку друг другу, находить выходы из различных ситуаций. Вдобавок, мультсериал показывает, как любящим родителям удаётся найти общий язык со своими чадами и направить их на путь добра собственным примером.

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