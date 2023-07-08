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Экономика Бизнес Коллективный иск против компании Bell – компенсация до тысячи долларов
Bell
Ностальгические телефоны-автоматы от компании Bell.

Коллективный иск против компании Bell – компенсация до тысячи долларов

Megan Jorgensen Июл 8, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Финансы, Экономика Оставить комментарий 81 Просмотров

Отдельные жители Квебека имеют право подать коллективный иск против компании Bell с возможностью получить компенсацию до тысячи долларов

При соблюдении определённых условий, жители Квебека могут присоединиться к коллективному иску против Белла.

Мы только что рассказывали о том, что Верховный суд Квебека принял решение, согласно которому, клиенты Видеотрона имеют право на возмещение расходов — на возврат денег, которые они платили за оказываемые и неоказываемые услуги со стороны этой телекоммуникационной компании. Подробности и условия смотрите в этой статье: Разрешение на подачу коллективного иска против Видеотрона.

Но сразу же пришло очередное сообщение на весьма похожую тему. Теперь Суд постановил, что клиенты Белла (Bell) — гиганта телекоммуникаций Канады, имеют право на финансовые компенсации в связи с политикой компании Белл, осуществляемой ей с 2010 года. Речь о кампании «porte-à-porte », то есть, о регулярных посещениях квартир и домов жителей без предупреждения и без предварительной договорённости. Многие из нас сталкиваются с подобным явлением — раздаётся стук или звонок в дверь, вы открываете, на пороге стоят симпатичные молодые люди, которые предлагают вам свои услуги или товары. Они могут представляться представителями религиозной общины или крупной компании, торгующей подержанными космическими кораблями — предмет торга не суть важен. Важно то, что этих коммивояжёров вы не приглашали, разрешения стучаться в ваше жилище не давали, они вас отвлекают от дел или от отдыха, иногда люди серьёзно нервничают и т. д. И т. п. Как правило, речь не о мошенниках (хотя всякое случается), а о настоящих представителях, торгующих настоящим товаром. Но вы-то не просили компанию навестить вас в уюте вашей квартирки!

Белл, к сожалению, входит в когорту таких компаний. С 2010 года представители Белла ходят по домам с коммерческими предложениями, стучатся и звонят в двери, рассказывают о выгодах сотрудничества с этой компанией и убеждают перейти под её крыло, если у вас услуги Интернета, телеканалов и телефона предоставляет другая фирма.

И вот тут важнейший момент! Для того, чтобы компания имела право ходить по домам, она должна получить специальное разрешение, которое Bell получить не удосужился.

Посему в среду, 5 июля, Верховный суд Квебека, в лице судьи Граносика (Granosik) после рассмотрения иска со стороны жительницы Лавала, мадам Marie-Josée Langlois-Vincent, которую ещё в 2019 году, в ходе визита, представитель Белла уговорил на соглашение об оказании услуг компании. Но условия на деле оказались не такими, которые были обещаны в ходе переговоров. Описание дела заняло бы несколько страниц — Белл умело защищался течение пары лет, но, как бы то ни было, наконец-то сегодня дело завершено — мадам Ланглуа-Винсен получит до тысячи долларов компенсации, а каждый, кто имел дело в Беллом в похожих обстоятельствах — то есть, каждый, кто договорился об оказании услуг в ходе посещения его жилья работником Белла, может присоединиться к иску, заполнив формуляр на странице адвокатской компании Paquette Gadler Inc. В ходе заполнения формуляра придётся ответить на вопросы, чтобы подтвердить право на присоединение к иску: paquettegadler.com/actions-collectives/bell-sollicitation

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