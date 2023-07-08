Отдельные жители Квебека имеют право подать коллективный иск против компании Bell с возможностью получить компенсацию до тысячи долларов

При соблюдении определённых условий, жители Квебека могут присоединиться к коллективному иску против Белла.

Мы только что рассказывали о том, что Верховный суд Квебека принял решение, согласно которому, клиенты Видеотрона имеют право на возмещение расходов — на возврат денег, которые они платили за оказываемые и неоказываемые услуги со стороны этой телекоммуникационной компании. Подробности и условия смотрите в этой статье: Разрешение на подачу коллективного иска против Видеотрона.

Но сразу же пришло очередное сообщение на весьма похожую тему. Теперь Суд постановил, что клиенты Белла (Bell) — гиганта телекоммуникаций Канады, имеют право на финансовые компенсации в связи с политикой компании Белл, осуществляемой ей с 2010 года. Речь о кампании «porte-à-porte », то есть, о регулярных посещениях квартир и домов жителей без предупреждения и без предварительной договорённости. Многие из нас сталкиваются с подобным явлением — раздаётся стук или звонок в дверь, вы открываете, на пороге стоят симпатичные молодые люди, которые предлагают вам свои услуги или товары. Они могут представляться представителями религиозной общины или крупной компании, торгующей подержанными космическими кораблями — предмет торга не суть важен. Важно то, что этих коммивояжёров вы не приглашали, разрешения стучаться в ваше жилище не давали, они вас отвлекают от дел или от отдыха, иногда люди серьёзно нервничают и т. д. И т. п. Как правило, речь не о мошенниках (хотя всякое случается), а о настоящих представителях, торгующих настоящим товаром. Но вы-то не просили компанию навестить вас в уюте вашей квартирки!

Белл, к сожалению, входит в когорту таких компаний. С 2010 года представители Белла ходят по домам с коммерческими предложениями, стучатся и звонят в двери, рассказывают о выгодах сотрудничества с этой компанией и убеждают перейти под её крыло, если у вас услуги Интернета, телеканалов и телефона предоставляет другая фирма.

И вот тут важнейший момент! Для того, чтобы компания имела право ходить по домам, она должна получить специальное разрешение, которое Bell получить не удосужился.

Посему в среду, 5 июля, Верховный суд Квебека, в лице судьи Граносика (Granosik) после рассмотрения иска со стороны жительницы Лавала, мадам Marie-Josée Langlois-Vincent, которую ещё в 2019 году, в ходе визита, представитель Белла уговорил на соглашение об оказании услуг компании. Но условия на деле оказались не такими, которые были обещаны в ходе переговоров. Описание дела заняло бы несколько страниц — Белл умело защищался течение пары лет, но, как бы то ни было, наконец-то сегодня дело завершено — мадам Ланглуа-Винсен получит до тысячи долларов компенсации, а каждый, кто имел дело в Беллом в похожих обстоятельствах — то есть, каждый, кто договорился об оказании услуг в ходе посещения его жилья работником Белла, может присоединиться к иску, заполнив формуляр на странице адвокатской компании Paquette Gadler Inc. В ходе заполнения формуляра придётся ответить на вопросы, чтобы подтвердить право на присоединение к иску: paquettegadler.com/actions-collectives/bell-sollicitation