Корабль-призрак Теплой бухты (Baie des Chaleurs) – таинственное явление в прибрежных водах Квебека и Нового-Брунсвика

Автор : Н. Фетисова

Таинственное атмосферное явление у берегов Канады, наблюдаемое вот уже сотни лет. Внимайте и трепещите, люди!

Вот уже более трехсот лет туристы и жители канадских провинций Квебек и Новый-Брунсвик, прогуливающиеся по песчаным пляжам Атлантического океана, регулярно видят странное явление, до сих пор не разгаданное учёными-георморфологами, несмотря на предпринятые экспедиции и постоянные наблюдения.

Дело в том, что в осеннии дни регулярно, пару раз в неделю, на морском горизонте появляется пылающий, сверкающий, весь в разноцветных огнях огромный корабль… Изумительный по красоте призрак проносится по волнам и исчезает в морской дали.

Иногда свечение от «корабля-призрака» достигает такой силы, что ночью становится светло, как днём, а корабль несётся с невероятной скоростью. Иногда же, он почти незаметен… тихо и печально проплывает почти у горизонта, чтобы скрыться из глаз людских… до следующего раза.

Огненный корабль можно заметить только с берега или с прибрежных лодок. За всю историю наблюдений, нк было зафиксировано ни одного случая появления корабля в открытом океане.

Некоторые учёные (известный российский геоморфолог Худяков Г.И. принадлежит к их числу) считают, что явление вызывается необычным сочетанием факторов – смешением теплых вод больших рек, впадающих в Теплую бухту (Baie des Chaleurs), вод залива Святого Лаврентия и открытого океана. К тому же здесь сталкиваются северный ветер, останавливаемый грядой Аппалачей, и южный ветер, дующий от Гольфстрима. Из-за странных процессов в атмосфере, лучи осеннего заходящего Солнца создают удвительный по красоте и необычности эффект. Нигде больше на Земле подобного не наблюдается.

В народе же бытует мнение, что корабль-призрак – это пиратский корабль, когда-то затонувший в этих местах, экипаж которого обречен на вечное скитание в океане у берегов Канады в наказание за неизвестные нам грехи… Может быть, в детстве кашу плохо ели, а может быть, капитана не слушались и капризничали… кто знает.

Сегодняшняя наука склоняется к последней версии, находящей всё больше сторонников. Ведь в мире и так полно чудес, так что одним чудом больше никого и не удивить.