Компания OceanGate решила приостановить все исследовательские операции

Решение приостановить выполнение всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане приняло руководство компании OceanGate, сообщается на сайте компании.

Решение приостановить выполнение всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане приняло руководство компании OceanGate, сообщается на сайте компании.

«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», — сказано в сообщении.

Напомним, батискаф «Титан» 18 июня начал погружение в районе гибели лайнера «Титаник» примерно в 435 милях к югу от канадского порта Сент-Джонс, находящегося на полуострове Ньюфаундленд.

На борту батискафа находились гендиректор и основатель компании-организатора тура OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и бывший командующий французскими военно-морскими силами Поль-Анри Нарголе, британский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Через 1 час 45 минут канадское судно Polar Prince, с борта которого отправился в погружение батискаф, потеряло с ним связь. По информации Daily Mail, лишь спустя 8 часов береговая охрана США получила сигнал о пропаже аппарата и начала поиски.

22 июня компания OceanGate Expeditions заявила, что считает экипаж погибшим. Кислорода на борту батискафа было только на 96 часов.

В Береговой охране США заявили, что найденные обломки батискафа свидетельствуют о взрыве на его борту, направленном внутрь.