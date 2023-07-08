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Новости В Мире Компания OceanGate решила приостановить все исследовательские операции
Titan
Пропавшая подлодка "Титан". Фотография с сайта компании Oceangate.

Компания OceanGate решила приостановить все исследовательские операции

Виктория Христова Июл 8, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Компания OceanGate решила приостановить все исследовательские операции отключены 30 Просмотров

Решение приостановить выполнение всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане приняло руководство компании OceanGate, сообщается на сайте компании.

Решение приостановить выполнение всех исследовательских и коммерческих операций после крушения батискафа «Титан» в Атлантическом океане приняло руководство компании OceanGate, сообщается на сайте компании.

«OceanGate приостановила выполнение всех исследовательских и коммерческих операций», — сказано в сообщении.

Напомним, батискаф «Титан» 18 июня начал погружение в районе гибели лайнера «Титаник» примерно в 435 милях к югу от канадского порта Сент-Джонс, находящегося на полуострове Ньюфаундленд.

На борту батискафа находились гендиректор и основатель компании-организатора тура OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и бывший командующий французскими военно-морскими силами Поль-Анри Нарголе, британский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Через 1 час 45 минут канадское судно Polar Prince, с борта которого отправился в погружение батискаф, потеряло с ним связь. По информации Daily Mail, лишь спустя 8 часов береговая охрана США получила сигнал о пропаже аппарата и начала поиски.

22 июня компания OceanGate Expeditions заявила, что считает экипаж погибшим. Кислорода на борту батискафа было только на 96 часов.

В Береговой охране США заявили, что найденные обломки батискафа свидетельствуют о взрыве на его борту, направленном внутрь.

 

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