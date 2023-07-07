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Побережье парка. Фото Shutterstock, Wirestock Creators.

Заповедный Тихоокеанский национальный парк Канады

Megan Jorgensen Июл 7, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Природа, погода, экология, Путешествия, туризм, Хорошие новости Оставить комментарий 50 Просмотров

Самые привлекательные места Канады: Заповедный Тихооеканский Национальный парк Британской Колумбии

Выбираем летний отпускной маршрут путешествия по Канаде: Pacific Rim National Park Reserve, British Columbia.

Среди многочисленных национальных парков Канады отдельно можно выделить Заповедник Тихоокеанского побережья (Pacific Rim National Park Reserve), который расположен в Британской Колумбии, на западном побережье страны. Этот большой парк – одна из самых известных природных достопримечательностей в Канаде, привлекающее многочисленных туристов из всех провинций и других стран своими уникальными природными ландшафтами.

Парк разделён на три отдельных сектора: Долину реки Лонг-Бич (Long Beach), Броукен-Групп-Айлендс (Broken Group Islands) и Тропа Западного берега (West Coast Trail).

Долина реки Лонг-Бич – это самая посещаемая часть парка. Она славится километрами длинных песчаных пляжей, а живописные туристические тропы проходят через дождевой лес и вдоль всей береговой линии.

Броукен-Групп-Айлендс – это группа из более чем сотни маленьких островов и скал, расположенных в Barkley Sound. Это популярное место для каякинга.

Западный берег, или West Coast Trail – это весьма сложный 75-километровый пеший маршрут, который пролегает вдоль южного побережья острова Ванкувер. Этот маршрут известен своими красивыми видами и сложностью маршрута.

В Тихоокеанском национальном парке-заповеднике можно наблюдать различные виды животных, включая китов, оленей, волков и многих других. Парк также известен своей богатой культурной историей, включающей в себя местные племена первобытных народов, а также историю колонизации и золотой лихорадки.

Из Квебека добираться до Британской Колумбии и до Парка Тихоокеанского побережья – уникального места, где можно насладиться красивой природой и узнать о местной культуре и истории, – не так уж долго: Прямой рейс из Монреаля в Ванкувер занимает 5-6 часов. Однако, точное время полёта может варьироваться в зависимости от конкретного рейса и авиакомпании, а также от погодных условий. Рекомендуется проверять расписание и информацию о рейсе у выбранной авиакомпании. Так что, покупайте билеты и на самолёт – поездка в этот заповедник того стоит!

 

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