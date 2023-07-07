Самые привлекательные места Канады: Заповедный Тихооеканский Национальный парк Британской Колумбии

Выбираем летний отпускной маршрут путешествия по Канаде: Pacific Rim National Park Reserve, British Columbia.

Среди многочисленных национальных парков Канады отдельно можно выделить Заповедник Тихоокеанского побережья (Pacific Rim National Park Reserve), который расположен в Британской Колумбии, на западном побережье страны. Этот большой парк – одна из самых известных природных достопримечательностей в Канаде, привлекающее многочисленных туристов из всех провинций и других стран своими уникальными природными ландшафтами.

Парк разделён на три отдельных сектора: Долину реки Лонг-Бич (Long Beach), Броукен-Групп-Айлендс (Broken Group Islands) и Тропа Западного берега (West Coast Trail).

Долина реки Лонг-Бич – это самая посещаемая часть парка. Она славится километрами длинных песчаных пляжей, а живописные туристические тропы проходят через дождевой лес и вдоль всей береговой линии.

Броукен-Групп-Айлендс – это группа из более чем сотни маленьких островов и скал, расположенных в Barkley Sound. Это популярное место для каякинга.

Западный берег, или West Coast Trail – это весьма сложный 75-километровый пеший маршрут, который пролегает вдоль южного побережья острова Ванкувер. Этот маршрут известен своими красивыми видами и сложностью маршрута.

В Тихоокеанском национальном парке-заповеднике можно наблюдать различные виды животных, включая китов, оленей, волков и многих других. Парк также известен своей богатой культурной историей, включающей в себя местные племена первобытных народов, а также историю колонизации и золотой лихорадки.

Из Квебека добираться до Британской Колумбии и до Парка Тихоокеанского побережья – уникального места, где можно насладиться красивой природой и узнать о местной культуре и истории, – не так уж долго: Прямой рейс из Монреаля в Ванкувер занимает 5-6 часов. Однако, точное время полёта может варьироваться в зависимости от конкретного рейса и авиакомпании, а также от погодных условий. Рекомендуется проверять расписание и информацию о рейсе у выбранной авиакомпании. Так что, покупайте билеты и на самолёт – поездка в этот заповедник того стоит!