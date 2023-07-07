Банк Канады может поднять ставку до 5%

На следующей неделе Банк Канады может ещё раз поднять процентную ставку и это будет последнее увеличение.

На следующей неделе Банк Канады может ещё раз поднять процентную ставку и это будет последнее увеличение.

Большинство экономистов считают, что такая высокая процентная ставка останется как минимум до 2024-го года.

Уже 12-го июля мы узнаем, правы экономисты или нет. Ожидается, что процентная ставка в Канаде достигнет 5%. В начале года экономисты ожидали, что процентная ставка больше не будет увеличиваться и останется на уровне в 4.5%. Но банк взял паузу в 5 месяцев и потом снова неожиданно для многих продолжил увеличивать ставку.

Инфляция резко сократилась и упала до 3.4%, но это всё же выше целевого показателя в 2%.