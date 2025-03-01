KartinaTV рекомендует к просмотру!

Новые фильмы и шоу — наша видеотека пополнилась свежими релизами, а в новом году вас ждут громкие премьеры, которые нельзя пропустить.

Доступ на любых устройствах: смотрите любимые каналы дома, на работе, в гостях и даже в отпуске.

Приходите в наши шоурумы – здесь вас ожидают приятные сюрпризы и бонусы!

С KartinaTV ваши вечера станут яркими в любом месте и на любом экране!

Видеотека Premier – Шоу «Молодые ножи. Новая кровь». Премьера!

Знаменитый шеф Константин Ивлев запускает собственный кулинарный колледж, где будет обучать подростков, столкнувшихся с жизненными трудностями. Под его руководством талантливые ребята освоят профессию повара и смогут стать настоящими мастерами гастрономии. Лучший из студентов получит денежный приз и возможность пройти стажировку на кухне мишленовского ресторана.

Видеотека START – Комедия «Втроем»

У Даши есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера в Министерстве культуры, состоятельный жених и новая квартира. Однако работа приносит одни проблемы, избранник слишком зависим от матери, а из окон открывается вид на пустырь. В поисках передышки девушка отправляется в командировку по Пермскому краю, которая больше похожа на побег. Впереди — путешествие по провинции в компании парня, случайно встреченного накануне. Несмотря на разность характеров, им предстоит найти общий язык.

Видеотека Premier – Сериал «Шеф». Новый сезон!

Московский сыщик Виктор Расторгуев, известный как Шеф, привык к жестким методам и непреклонному характеру. У опытного полковника полиции немало недоброжелателей, готовых вставлять ему палки в колеса. Однако, когда Расторгуев решает оставить прошлое позади и начать новую жизнь, несправедливость и преступность снова заставляют его вернуться к своему истинному призванию.

Видеотека START – Чудо-сериал «Последний богатырь. Наследие»

Новая увлекательная глава приключений для всей семьи! Прошло 20 лет с тех пор, как Иван одержал победу над злом и изменил судьбу Белогорья. Теперь сказочный мир живет в мире и гармонии, а сам герой не скрывается в современной Москве. В этой благополучной реальности у него две дочери: смелая волшебница Софья и застенчивая, но сильная богатырка Марья. Но спокойствие нарушает появление колдуна Северина, предрекающего беду. Чтобы спасти Белогорье и самого Ивана, сестрам предстоит разделиться. Марья остается защищать родной мир, а Софья отправляется в Москву, где встречает молодого Ивана из параллельной реальности. Теперь им вместе предстоит совершить новые подвиги!

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.