Напряженная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

28 февраля 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Изначально планировавшаяся как дипломатический визит с подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, встреча переросла в напряженную дискуссию о будущем Украины и роли США в урегулировании конфликта.

Разногласия по ключевым вопросам

Во время переговоров Зеленский занял жесткую позицию. Он подчеркнул, что Украине необходимо не просто прекращение огня, а полное восстановление территориальной целостности.

Трамп, в свою очередь, настаивал на необходимости мирного соглашения, указывая на то, что без поддержки США Украина не может выступать с позиции силы. Американский президент также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Украина недостаточно благодарна за оказанную помощь.

Последствия встречи

По итогам напряженных переговоров:

Планировавшееся подписание соглашения о полезных ископаемых не состоялось. Совместная пресс-конференция была отменена. Президент Зеленский по настоянию американской стороны покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Реакция Трампа

После встречи Дональд Трамп опубликовал заявление в социальной сети Truth Social, где написал: “Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом процессе будет участвовать Америка, так как он считает, что наше участие дает ему значительное преимущество на переговорах”.

Трамп также обвинил Зеленского в проявлении неуважения к США и их поддержке.

Эта встреча продемонстрировала растущие разногласия между США и Украиной по вопросам урегулирования конфликта и роли американской помощи.