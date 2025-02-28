Напряженная встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Изначально планировавшаяся как дипломатический визит с подписанием соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, встреча переросла в напряженную дискуссию о будущем Украины и роли США в урегулировании конфликта.
Разногласия по ключевым вопросам
Во время переговоров Зеленский занял жесткую позицию. Он подчеркнул, что Украине необходимо не просто прекращение огня, а полное восстановление территориальной целостности.
Трамп, в свою очередь, настаивал на необходимости мирного соглашения, указывая на то, что без поддержки США Украина не может выступать с позиции силы. Американский президент также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Украина недостаточно благодарна за оказанную помощь.
Последствия встречи
По итогам напряженных переговоров:
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Планировавшееся подписание соглашения о полезных ископаемых не состоялось.
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Совместная пресс-конференция была отменена.
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Президент Зеленский по настоянию американской стороны покинул Белый дом раньше запланированного времени.
Реакция Трампа
После встречи Дональд Трамп опубликовал заявление в социальной сети Truth Social, где написал: “Я пришел к выводу, что президент Зеленский не готов к миру, если в этом процессе будет участвовать Америка, так как он считает, что наше участие дает ему значительное преимущество на переговорах”.
Трамп также обвинил Зеленского в проявлении неуважения к США и их поддержке.
Эта встреча продемонстрировала растущие разногласия между США и Украиной по вопросам урегулирования конфликта и роли американской помощи.
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