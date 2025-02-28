Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Квебек ограничивает количество иностранных студентов
Student
Иностранные студенты.

Квебек ограничивает количество иностранных студентов

Степан Артемьевский Фев 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Правительство Квебека приняло решение сократить на 20% количество разрешений (Certificats d’acceptation du Québec – CAQ) для иностранных студентов, желающих учиться в провинции.

 

Основные моменты

  • Сокращение разрешений: Это решение направлено на регулирование притока иностранных студентов в Квебек.
  • Статистика: По состоянию на 1 октября 2024 года в Квебеке насчитывалось около 129 000 иностранных студентов, что составляет 21% от общего числа нерезидентов (615 000).
  • Рост числа студентов: С 2014 по 2023 год количество держателей действующих студенческих виз в Квебеке увеличилось на 140%, с 50 000 до почти 120 000 человек.

Причины ограничений

Министр высшего образования Паскаль Дери подчеркнула, что частные колледжи, предлагающие краткосрочные курсы для быстрого получения постоянного вида на жительство, находятся в центре внимания правительства.

“Мы не можем позволить бизнес-модели, которая ставит под угрозу наши образовательные стандарты,” – заявила Дери.

Реакция общественности

Университеты и частные колледжи выражают обеспокоенность тем, что эти меры могут негативно повлиять на их финансовую стабильность и конкурентоспособность.

“Это решение может привести к значительным потерям для наших учебных заведений,” – комментирует представитель одного из университетов.

Правительство Квебека обещает продолжать поддерживать качество образования, одновременно контролируя приток иностранных студентов.

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*