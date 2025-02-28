Квебек ограничивает количество иностранных студентов

Правительство Квебека приняло решение сократить на 20% количество разрешений (Certificats d’acceptation du Québec – CAQ) для иностранных студентов, желающих учиться в провинции.

Основные моменты

Сокращение разрешений : Это решение направлено на регулирование притока иностранных студентов в Квебек.

: Это решение направлено на регулирование притока иностранных студентов в Квебек. Статистика : По состоянию на 1 октября 2024 года в Квебеке насчитывалось около 129 000 иностранных студентов, что составляет 21% от общего числа нерезидентов (615 000).

: По состоянию на 1 октября 2024 года в Квебеке насчитывалось около 129 000 иностранных студентов, что составляет 21% от общего числа нерезидентов (615 000). Рост числа студентов: С 2014 по 2023 год количество держателей действующих студенческих виз в Квебеке увеличилось на 140%, с 50 000 до почти 120 000 человек.

Причины ограничений

Министр высшего образования Паскаль Дери подчеркнула, что частные колледжи, предлагающие краткосрочные курсы для быстрого получения постоянного вида на жительство, находятся в центре внимания правительства.

“Мы не можем позволить бизнес-модели, которая ставит под угрозу наши образовательные стандарты,” – заявила Дери.

Реакция общественности

Университеты и частные колледжи выражают обеспокоенность тем, что эти меры могут негативно повлиять на их финансовую стабильность и конкурентоспособность.

“Это решение может привести к значительным потерям для наших учебных заведений,” – комментирует представитель одного из университетов.

Правительство Квебека обещает продолжать поддерживать качество образования, одновременно контролируя приток иностранных студентов.

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