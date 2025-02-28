Вот это новость: обсуждается возможность пересмотра границы между США и Канадой

Источник, знакомый с ситуацией, охарактеризовал предложение Наварро как “безумное и опасное”. По словам источника, Наварро пользуется тем, что он единственный на своем посту, и никто не может противостоять его инициативам.
Канадская сторона, по-видимому, не разделяет энтузиазма Наварро. Сообщается, что Оттава намерена приостановить переговоры с США до назначения новых членов американской администрации.
Это предложение следует за недавними заявлениями президента Трампа о Канаде. В начале февраля Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав США в качестве 51-го штата. Позже, 10 февраля, он назвал Канаду “нежизнеспособной страной”, критикуя ее низкие расходы на оборону.
Стоит отметить, что эти события происходят на фоне других напряженных моментов в американо-канадских отношениях, включая недавнее предложение исключить Канаду из разведывательного альянса “Пять глаз” и введение торговых пошлин против Канады 1 февраля.
Эти действия и заявления вызывают серьезную обеспокоенность как у канадских властей, так и у многих американских экспертов, которые считают Канаду одним из ближайших и надежнейших союзников США.
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