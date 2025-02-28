Министр высшего образования Квебека Паскаль Дери продолжает отстаивать свою позицию, несмотря на новые сообщения о ее вмешательстве в еще один курс по палестинской литературе в колледже Вание.

“Как я уже говорила в последние дни, я задавала вопросы. Я продолжу задавать вопросы. Это моя роль, это мое обязательство”, – заявила она в четверг во время короткого пресс-подхода.

La Presse сообщила, что министр задавала вопросы руководству CEGEP о теме, выбранной для курса английского языка. Также сообщалось, что Центр по делам Израиля и еврейской общины (CIJA) пытался вмешаться в содержание того же курса. Дери входила в совет директоров CIJA с 2016 по 2022 год.

На прошлой неделе министр признала, что вмешалась в курс о “палестинской идентичности” в колледже Доусона. Это решение вызвало критику со стороны академического сообщества и оппозиционных партий.

Дери защищает свои действия, утверждая, что она просто выполняет свою работу и обеспокоена социальным миром. Она подчеркнула, что климат на некоторых кампусах заметно ухудшился, и были жалобы на преследования и запугивание.

Ситуация вызвала острые дебаты между министром Дери и партией Québec solidaire (QS) во время вопросов в парламенте в четверг. QS обвинила министра в ограничении академической свободы, на что Дери ответила обвинением QS в незаинтересованности в социальном мире.

В декабре Дери начала расследования в колледжах Доусон и Вание после демонстраций, связанных с войной между Израилем и ХАМАС. Расследования все еще продолжаются.

На прошлой неделе правительство Лего заблокировало предложение QS, призывающее “Национальную ассамблею осудить любое политическое вмешательство в содержание курсов в сети колледжей Квебека”.

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