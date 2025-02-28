Законопроект об интеграции в Квебеке вызывает споры

Новый законопроект о национальной интеграции, предложенный правительством Квебека, вызвал волну критики со стороны англоязычных и иммигрантских сообществ провинции.

Основные положения законопроекта

Билль 84, также известный как “Закон о национальной интеграции”, призывает новоприбывших и культурные меньшинства придерживаться квебекских ценностей, включая:

Равенство между мужчинами и женщинами

Светскость

Традиции гражданского права

Реакция общественности

Сильвия Мартин-Лафорж, генеральный директор Квебекской сети общественных групп (QCGN), выразила обеспокоенность:

“Этот законопроект сужает определение наследия и культуры Квебека до исключительно французского, игнорируя вклад коренных народов, англофонов и других меньшинств. Мы считаем, что нас вычеркивают из истории.”

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) назвала подход законопроекта “ассимиляционным”.

Позиция правительства

Жан-Франсуа Роберж, министр, ответственный за французский язык, заявил:

“Французский язык является не только официальным и общим, но и ‘языком интеграции’.”

Экспертное мнение

Социолог Жерар Бушар поддержал законопроект:

“Пора Квебеку принять модель управления разнообразием, отличную от канадского мультикультурализма и ассимиляционных моделей.”

Дебаты вокруг Билля 84 продолжаются, отражая сложный баланс между сохранением квебекской культуры и интеграцией новоприбывших.

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