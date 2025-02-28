Законопроект об интеграции в Квебеке вызывает споры

Основные положения законопроекта
Билль 84, также известный как “Закон о национальной интеграции”, призывает новоприбывших и культурные меньшинства придерживаться квебекских ценностей, включая:
- Равенство между мужчинами и женщинами
- Светскость
- Традиции гражданского права
Реакция общественности
Сильвия Мартин-Лафорж, генеральный директор Квебекской сети общественных групп (QCGN), выразила обеспокоенность:
“Этот законопроект сужает определение наследия и культуры Квебека до исключительно французского, игнорируя вклад коренных народов, англофонов и других меньшинств. Мы считаем, что нас вычеркивают из истории.”
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) назвала подход законопроекта “ассимиляционным”.
Позиция правительства
Жан-Франсуа Роберж, министр, ответственный за французский язык, заявил:
“Французский язык является не только официальным и общим, но и ‘языком интеграции’.”
Экспертное мнение
Социолог Жерар Бушар поддержал законопроект:
“Пора Квебеку принять модель управления разнообразием, отличную от канадского мультикультурализма и ассимиляционных моделей.”
Дебаты вокруг Билля 84 продолжаются, отражая сложный баланс между сохранением квебекской культуры и интеграцией новоприбывших.
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