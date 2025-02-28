Гидро-Квебек ожидает сохранения давления на экспорт в 2025 году

Крупнейшая энергетическая компания провинции, Гидро-Квебек, прогнозирует, что ей придется продолжить ограничивать экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты в 2025 году из-за низкого уровня воды в своих водохранилищах.

Ключевые моменты:

В 2023 и 2024 годах компании пришлось “жестко управлять” запасами из-за низких осадков

Ожидается, что ситуация сохранится и в 2025 году

Прогноз чистой прибыли на 2025 год: от 2,4 до 3 миллиардов долларов

Финансовые показатели

Согласно годовому отчету за 2024 год, опубликованному в четверг, Гидро-Квебек ожидает, что чистая прибыль в 2025 году будет колебаться в пределах от 2,4 до 3 миллиардов долларов. Это ниже среднего показателя в 3 миллиарда долларов за период с 2014 по 2023 год.

В 2024 году чистая прибыль компании составила 2,66 миллиарда долларов, что является вторым самым низким показателем с 2014 года. Рекордная прибыль была зафиксирована в 2022 году и составила 4,56 миллиарда долларов.

Влияние на экспорт

Низкий уровень осадков привел к снижению продаж за пределы Квебека. Компания вынуждена ограничивать поставки электроэнергии в США, несмотря на торговые соглашения.

Перспективы

Несмотря на текущие трудности, Гидро-Квебек продолжает оставаться ведущим поставщиком чистой энергии в Северной Америке. Компания работает над обеспечением энергетического будущего Квебека и планирует значительные инвестиции в развитие инфраструктуры.

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