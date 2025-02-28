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Новости Квебек стремится реформировать систему семейного правосудия

Квебек стремится реформировать систему семейного правосудия

Степан Артемьевский Фев 28, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Правительство Квебека предприняло решительный шаг к реформированию системы семейного правосудия, предложив передать семейные дела из федерального Высшего суда в новый Объединенный семейный суд при Суде Квебека.

 

Ключевые аспекты реформы

Министр юстиции Симон Жолен-Барретт представил законопроект 91, направленный на:

  • Создание Объединенного семейного суда
  • Упрощение рассмотрения семейных дел через медиацию
  • Введение принципа “одна семья – один судья”
  • Обязательную медиацию для разводящихся родителей

“Это первый шаг к обеспечению того, чтобы все юрисдикции находились под одной крышей,” – заявил Жолен-Барретт на пресс-конференции.

Обоснование реформы

Министр подчеркнул уникальность квебекского подхода к семейному праву:

“Семейное право воплощает нашу гражданско-правовую традицию и особые социальные ценности. Оно находится в центре того, что делает Квебек глубоко отличным обществом.”

Реакция и перспективы

Законопроект вызвал дискуссии о разделении полномочий между федеральным и провинциальным уровнями. Жолен-Барретт призвал Оттаву не оспаривать этот подход:

“Мы не должны по конституционным причинам усложнять жизнь квебекским семьям, переживающим семейные споры.”

Эксперты отмечают, что реформа может столкнуться с юридическими препятствиями, но признают необходимость упрощения системы для семей.

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