Квебек стремится реформировать систему семейного правосудия

Ключевые аспекты реформы
Министр юстиции Симон Жолен-Барретт представил законопроект 91, направленный на:
- Создание Объединенного семейного суда
- Упрощение рассмотрения семейных дел через медиацию
- Введение принципа “одна семья – один судья”
- Обязательную медиацию для разводящихся родителей
“Это первый шаг к обеспечению того, чтобы все юрисдикции находились под одной крышей,” – заявил Жолен-Барретт на пресс-конференции.
Обоснование реформы
Министр подчеркнул уникальность квебекского подхода к семейному праву:
“Семейное право воплощает нашу гражданско-правовую традицию и особые социальные ценности. Оно находится в центре того, что делает Квебек глубоко отличным обществом.”
Реакция и перспективы
Законопроект вызвал дискуссии о разделении полномочий между федеральным и провинциальным уровнями. Жолен-Барретт призвал Оттаву не оспаривать этот подход:
“Мы не должны по конституционным причинам усложнять жизнь квебекским семьям, переживающим семейные споры.”
Эксперты отмечают, что реформа может столкнуться с юридическими препятствиями, но признают необходимость упрощения системы для семей.
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