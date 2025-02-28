Канадское правительство выразило несогласие в отношение президента США и предстоящего саммита G7

Канадское правительство выразило несогласие с предложением оппозиции не приглашать президента США Дональда Трампа на предстоящий саммит G7. Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подчеркнул важность сохранения диалога с США, несмотря на недавние противоречивые заявления Трампа.

Уилкинсон отметил, что хотя высказывания Трампа вызвали недовольство среди канадцев, отказ от взаимодействия с Вашингтоном не является конструктивным решением. Он подчеркнул географическую близость двух стран и необходимость укрепления двусторонних отношений.

Это заявление прозвучало в ответ на призыв лидера оппозиционной Новой демократической партии Джагмита Сингха исключить Трампа из участия в саммите G7. Сингх аргументировал свою позицию тем, что действия Трампа представляют угрозу демократии, суверенитету и глобальной стабильности.

Позиция правительства Канады была озвучена накануне закрытого совещания под руководством премьер-министра Джастина Трюдо, где обсуждались недавно введенные США торговые пошлины.

Стоит отметить, что эта ситуация развивается на фоне продолжающихся дискуссий о составе G7. Недавно президент Трамп выступил за возвращение России в группу, однако Канада, как председатель G7 в этом году, выступила против этого предложения.

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