Посол России в Канаде Олег Степанов обвинил Оттаву в укрывательстве нацистского преступника Ярослава Гунько. По словам дипломата, Канада отказывается выполнить решение Интерпола и выдать Гунько, несмотря на предоставленные доказательства его участия в военных преступлениях во время Второй мировой войны.

Россия передала Канаде исчерпывающие доказательства участия Гунько в дивизии СС “Галичина”. Однако канадские власти отказались экстрадировать его, сославшись на недостаточность доказательств. Степанов подчеркнул, что бездействие Канады можно расценивать как “реабилитацию нацизма”.

В сентябре 2023 года Гунько был представлен в парламенте Канады как “борец за украинскую независимость”, что вызвало международный скандал. Премьер-министр Джастин Трюдо и другие высокопоставленные чиновники аплодировали ему, что позже было признано ошибкой. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку после этого инцидента.

Степанов заявил, что Россия продолжит добиваться экстрадиции Гунько в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что действия Канады противоречат Конвенции ООН “О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности”.

“Канада осведомлена о нахождении Гунько в международном розыске. Отказ выдать или судить его самостоятельно означает укрывательство нацистского преступника и реабилитацию нацизма”, — заявил Олег Степанов.

На фоне скандала канадская общественность потребовала опубликовать архивы комиссии Жюля Дешене, которая в 1986-1987 годах провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не была обнародована.

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