Россия и США: посольства должны работать слаженно

27 февраля 2025 года в Стамбуле завершились переговоры между делегациями России и США по проблемам работы посольств. Встреча проходила в резиденции американского генерального консула в районе Арнавуткей на берегу Босфора и продлилась около шести с половиной часов.

Переговоры начались примерно в 10:00 по московскому времени и завершились около 16:20. Российская делегация покинула место встречи без комментариев для прессы. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что информация о результатах переговоров будет предоставлена позже.

Эта встреча является частью недавней активизации контактов между Россией и США. Ей предшествовали два предварительных технических контакта между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, 12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры высокопоставленных делегаций обеих стран.

По итогам встречи в Эр-Рияде министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о договоренностях по назначению послов и снятию препятствий в работе дипломатических миссий. Президент Путин выразил уверенность в готовности обеих стран налаживать сотрудничество, отметив прагматизм и реальный взгляд на многие вещи со стороны администрации Трампа.

Эти события свидетельствуют о постепенном улучшении российско-американских отношений и стремлении обеих сторон к конструктивному диалогу.

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