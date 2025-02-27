Уборка снега в Монреале: 76% завершено

По состоянию на утро среды, работы по уборке снега в Монреале выполнены на 76%. Ожидается, что они продлятся как минимум до 2 марта.

Прогресс по районам

Наибольший прогресс достигнут в следующих районах:

Пьерфон-Роксборо: 93%

Плато-Мон-Руаяль: 84%

Иль-Бизар–Сент-Женевьев: 80%

Отстающие районы:

Утремон: 62%

Ахунцик-Картьевиль: 66%

Вилльрэ–Сен-Мишель–Парк-Экстансьон: 66%

Парковка и эвакуация

Агентство городской мобильности проявляет терпимость к нарушениям правил парковки для резидентов и платной парковки на улицах. Однако важно соблюдать специальные знаки и убирать автомобили перед проездом снегоуборочной техники. Агентство предоставляет 2625 бесплатных парковочных мест с 19:00 до 7:00.

С 14 по 24 февраля было оштрафовано 905 автомобилей без эвакуации и 5754 с эвакуацией. Общее количество эвакуаций в этом году по состоянию на 23 февраля составляет 25 484.

Прогноз погоды

Четверг: Снег, +1°C днем, -2°C ночью

Пятница: Снег, -5°C днем, -11°C ночью

Суббота: Снег, -6°C днем, -16°C ночью

Воскресенье: Солнечно, -7°C днем, -16°C ночью

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