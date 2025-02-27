Уборка снега в Монреале: 76% завершено

Прогресс по районам
Наибольший прогресс достигнут в следующих районах:
- Пьерфон-Роксборо: 93%
- Плато-Мон-Руаяль: 84%
- Иль-Бизар–Сент-Женевьев: 80%
Отстающие районы:
- Утремон: 62%
- Ахунцик-Картьевиль: 66%
- Вилльрэ–Сен-Мишель–Парк-Экстансьон: 66%
Парковка и эвакуация
Агентство городской мобильности проявляет терпимость к нарушениям правил парковки для резидентов и платной парковки на улицах. Однако важно соблюдать специальные знаки и убирать автомобили перед проездом снегоуборочной техники. Агентство предоставляет 2625 бесплатных парковочных мест с 19:00 до 7:00.
С 14 по 24 февраля было оштрафовано 905 автомобилей без эвакуации и 5754 с эвакуацией. Общее количество эвакуаций в этом году по состоянию на 23 февраля составляет 25 484.
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