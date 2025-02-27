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Новости Уборка снега в Монреале: 76% завершено

Уборка снега в Монреале: 76% завершено

Степан Артемьевский Фев 27, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

По состоянию на утро среды, работы по уборке снега в Монреале выполнены на 76%. Ожидается, что они продлятся как минимум до 2 марта.

 

Прогресс по районам

Наибольший прогресс достигнут в следующих районах:

  • Пьерфон-Роксборо: 93%
  • Плато-Мон-Руаяль: 84%
  • Иль-Бизар–Сент-Женевьев: 80%

Отстающие районы:

  • Утремон: 62%
  • Ахунцик-Картьевиль: 66%
  • Вилльрэ–Сен-Мишель–Парк-Экстансьон: 66%

Парковка и эвакуация

Агентство городской мобильности проявляет терпимость к нарушениям правил парковки для резидентов и платной парковки на улицах. Однако важно соблюдать специальные знаки и убирать автомобили перед проездом снегоуборочной техники. Агентство предоставляет 2625 бесплатных парковочных мест с 19:00 до 7:00.

С 14 по 24 февраля было оштрафовано 905 автомобилей без эвакуации и 5754 с эвакуацией. Общее количество эвакуаций в этом году по состоянию на 23 февраля составляет 25 484.

Прогноз погоды

  • Четверг: Снег, +1°C днем, -2°C ночью
  • Пятница: Снег, -5°C днем, -11°C ночью
  • Суббота: Снег, -6°C днем, -16°C ночью
  • Воскресенье: Солнечно, -7°C днем, -16°C ночью

 

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